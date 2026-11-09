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Arriva la flessibilità, esulta Giorgetti: il piano del Mef

Il ministro fa il punto: "Rivendichiamo l'inserimento dell'energia nella clausola"

di Paolo Diacono - 9 Novembre 2026

Arriva la flessibilità, esulta il ministro Giancarlo Giorgetti. Via libera alla raccomandazione, salutata dal capo del Mef “con soddisfazione”. Ora “la clausola di salvaguardia nazionale ci consente di rafforzare le capacità di difesa e la sicurezza energetica, nel rispetto del percorso di spesa netta raccomandato e salvaguardando al tempo stesso la sostenibilità delle finanze pubbliche”. L’impegno del ministro, dunque, non è quello a spendere e spandere. Ma con la Nec si potrà spendere meglio, come riportano fonti ministeriali, relativamente a Difesa e soprattutto energia.

Arriva la flessibilità, esulta Giorgetti

Il ministro Giorgetti ha salutato l’ufficialità della Nec e quindi il via alla flessibilità. “La Legge di Bilancio 2027, di cui la clausola è parte integrante, prevede di avvalersi della flessibilità consentita dalla Nec per spese nel settore della difesa, fino a un massimo dello 0,3% del Pil sia per il 2027 che per il 2028”. Ma non è tutto. “Inoltre, è previsto un ulteriore margine, sempre pari allo 0,3% del Pil per ciascuno dei due anni, destinato a misure volte a rafforzare la resilienza energetica. Proprio l’inserimento dell’energia nella Nec lo rivendichiamo con forza e orgoglio: è stata una battaglia italiana che sarà utile a tutti i paesi europei che vorranno avvalersene”.

I nodi in Manovra

Giorgetti ha dunque proseguito: “Abbiamo condotto approfondite interlocuzioni con la Commissione in merito alle misure di sicurezza energetica che intendiamo attuare avvalendoci della flessibilità prevista dalla clausola di salvaguardia nazionale”. E ha aggiunto che gli interventi “riguardano principalmente lo sviluppo della produzione e dello stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, l’efficientamento energetico di scuole, ospedali e altri edifici pubblici, nonché la mobilità sostenibile come trasporto locale e infrastrutture ferroviarie”. Per il capo del Mef “l’attuazione sarà un aspetto cruciale: la Commissione dovrà valutare, ex post, l’effettiva spesa sostenuta per le singole misure; sono certo che gli interventi intrapresi rispetteranno i criteri di ammissibilità”. “A tal fine – ha concluso Giorgetti – , l’Italia fornirà aggiornamenti semestrali sulle misure per le quali viene richiesta l’applicazione della flessibilità”.

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