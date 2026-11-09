Economia

Il boom delle carte fedeltà, ecco come facciamo acquisti

La vera spinta arriva dalla ricerca di convenienza e personalizzazione. Il 50,3% degli italiani usufruisce di programmi fedeltà e coupon digitali

di Elizabeth Costello - 9 Novembre 2026

Ogni famiglia italiana possiede in media 6 carte fedeltà e frequenta circa 10 catene di supermercati diverse, muovendosi in un contesto di spesa sempre più articolato. È il quadro delineato dall’indagine dello shopper panel di YouGov su oltre 18.000 famiglie.

Il boom delle carte fedeltà

Tra scaffali e smartphone, gli italiani utilizzano in media 5,5 punti di contatto con i retailer. Se i volantini cartacei (51,6%) e quelli digitali (51,4%) si dividono le preferenze a livello generale, le abitudini cambiano in base alle fasce d’età.

I giovani senza figli scelgono il volantino digitale nel 64% dei casi e consultano le app dei supermercati (59%). Poi utilizzano schermi e totem in-store (23%, rispetto a una media nazionale del 15,5%).

Al contrario, tra i pensionati senza figli vince ancora il formato cartaceo al 51%.

La spinta

La vera spinta arriva dalla ricerca di convenienza e personalizzazione. Il 50,3% degli italiani usufruisce di programmi fedeltà e coupon digitali. Una quota che sale al 63% tra le famiglie con bambini piccoli e al 62% tra i giovani senza figli.

Inoltre, il 43,6% dei consumatori apprezza le offerte su misura nelle aree fidelity o sulle app.

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