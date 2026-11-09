Cronaca

Crans-Montana, fallisce la società dei Moretti che gestiva uno dei loro ristoranti

di Nicola Santini - 9 Novembre 2026

Nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria ed economica che coinvolge Jacques e Jessica Moretti, i coniugi francesi indagati per il tragico incendio del discobar Constellation di Crans-Montana. Dove nella notte di Capodanno hanno perso la vita 41 persone e altre 115 sono rimaste ferite.

“Le Vieux Chalet 1978 Lens” dichiarata fallita

La società Le Vieux Chalet 1978 Lens, attraverso la quale la coppia controllava uno dei suoi tre locali, è stata dichiarata fallita dal Tribunale distrettuale di Sierre, nel Canton Vallese.

La decisione risale a martedì 3 novembre, secondo quanto riportato dai media svizzeri. Mentre la procedura è stata resa pubblica attraverso il bollettino ufficiale delle informazioni legali del Cantone, nel quale compare la nuova denominazione della società in liquidazione.

L’intenzione dei Moretti di riaprire il ristorante

Il fallimento interviene mentre proseguono gli accertamenti sulla tragedia che ha sconvolto la località turistica svizzera. Dagli atti dell’inchiesta era emersa nei mesi scorsi anche l’intenzione dei Moretti di riaprire il ristorante. Un progetto che adesso dovrà fare i conti con la procedura concorsuale.

Il locale Au Vieux Chalet, aperto alla fine del 2023 a Lens, era rimasto chiuso dopo l’incendio del Constellation, così come il bar-ristorante Le Senso, altra attività della coppia.

La dichiarazione di fallimento è stata confermata dal tribunale svizzero all’agenzia Keystone-ATS. Le cause della procedura, al momento, risultano ancora da chiarire.

L’inchiesta penale prosegue

Intanto l’inchiesta penale sulla strage coinvolge complessivamente 17 indagati, tra i quali figurano anche amministratori e funzionari locali. Per i Moretti restano al centro degli accertamenti le ipotesi di omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo.

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