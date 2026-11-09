Frigo hackerati, la Francia apre un’inchiesta contro l’Iran
Il ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot chiama in causa apertamente i Guardiani della Rivoluzione Islamica
Ombre su Teheran: la svolta dei giudici di Parigi sui sabotaggi informatici in Francia supera le allerte e l’esame dei report sui cyberattacchi.
Frigo hackerati, l’inchiesta in Francia
Parigi non parla più soltanto di cyber-spionaggio, ma di vero e proprio sabotaggio statale. La sezione cybercriminalità del Parquet di Parigi ha compiuto un passo decisivo. Aperta un’informazione giudiziaria. al suo centro i dirigenti del gruppo hacker iraniano Shahid Kaveh, legato direttamente ai Pasdaran.
L’operazione è condotta sul campo dall’Office anticybercriminalité e dalla Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Segna, con questa novità, un cambio di passo della magistratura transalpina.
Il fascicolo, imperniato su una campagna d’attacchi senza precedenti che ha mandato in tilt i sistemi di refrigerazione connessi di centinaia di supermercati in Francia ed Europa.
Le reazioni
A confermare la portata della svolta lo stesso ministro degli Esteri francese. Jean-Noël Barrot ha additato apertamente i Guardiani della Rivoluzione Islamica come responsabili dell’incursione, preannunciando sanzioni coordinate a livello europeo.
Quindi, stop alla semplice allerta dell’Anssi e ai report di cybersicurezza. La Francia ha trasformato il sospetto in un’imputazione penale, tracciando la linea di comando fin dentro i vertici militari di Teheran.
Per Parigi, il perimetro della sicurezza nazionale coincide ormai con la rete civile. E, per la prima volta, i pirati dell’ombra iraniani rischiano di dover rispondere dei loro atti davanti a un tribunale penale europeo. Ciò, se l’inchiesta individuerà i loro nomi e preciserà le loro azioni.
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