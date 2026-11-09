Attualità

SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI – Reclamo al meteo

di Nicola Santini - 9 Novembre 2026

Ha perfettamente ragione Cristina Savoldi Bellavitis, acuta scrittrice di antica famiglia e visione contemporanea delle disgrazie che ci affliggono, quando protesta perché siamo passati da 23 a 7 gradi nel giro di due giorni e lei aveva ancora gli occhiali da sole in borsa.

Una prepotenza meteorologica che meriterebbe un’interrogazione parlamentare. Vorrei sapere chi si occupa del meteo e soprattutto a chi bisogna rivolgersi per presentare un reclamo.

Perché qui l’autunno si è comportato come un padrone di casa che ti sfratta mentre sei sotto la doccia.

Greta Thunberg, che per anni ci ha messo in guardia dal riscaldamento globale, potrebbe cortesemente interessarsi anche al raffreddamento improvviso del nostro guardaroba.

Il cambiamento climatico sarà pure una faccenda seria, ma ritrovarsi vestiti da aperitivo a Portofino con la temperatura di una cella frigorifera meriterebbe una certa considerazione.

Pretendo che le stagioni rispettino almeno un minimo di galateo.

Prima si avvisa, poi si abbassano le temperature, concedendo alle persone il tempo di recuperare i cappotti dalla lavanderia e accettare psicologicamente la fine dell’estate.

Invece siamo passati dalle zanzare ai geloni con una brutalità che nemmeno durante uno sfratto esecutivo. E mentre cerchiamo disperatamente una sciarpa, vorrei sapere se Greta abbia almeno il numero di telefono di chi regola il termostato del pianeta. Perché una telefonata di protesta sarebbe il minimo.

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