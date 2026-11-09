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Il Siulp accusa il governo sulla previdenza dedicata

Caracciolo: “Promesse disattese, manca ogni intervento concreto sulla previdenza dedicata”

di Enzo Ricci - 9 Novembre 2026

La bozza della Legge di Stabilità accende lo scontro tra il governo e il Siulp. Il sindacato denuncia l’assenza di risorse per la previdenza dedicata al personale del Comparto sicurezza e parla apertamente di impegni mancati. “Nessun impegno concreto, nessuna traccia della previdenza dedicata. È una pesante delusione per le donne e gli uomini in uniforme”, afferma il segretario regionale del Siulp Sardegna, Giuseppe Caracciolo, che richiama le denunce già avanzate dal segretario generale nazionale Felice Romano.

Impegni disattesi

Secondo il sindacato, le rassicurazioni pubbliche dei ministri non si sono tradotte in provvedimenti concreti. “La previdenza dedicata non è un privilegio, ma il riconoscimento della specificità del lavoro svolto”, sostiene Caracciolo, evidenziando come il sistema contributivo puro e il mancato avvio della previdenza complementare rischino di tradursi in assegni pensionistici pari al 60-65% dell’ultima retribuzione. Una situazione che, secondo il Siulp, potrebbe comportare perdite economiche comprese tra 43mila e 53mila euro nell’arco della vita lavorativa.

Il sindacato punta inoltre il dito contro il limite ordinamentale dei 60 anni per la cessazione dal servizio e contro l’aumento dell’età media di ingresso nella Polizia di Stato, fattori che ridurrebbero ulteriormente le carriere contributive. Critiche anche alle scelte di spesa contenute nella manovra. Le risorse dovrebbero essere destinate prioritariamente al rafforzamento degli organici e alla valorizzazione del personale già in servizio.

Il Siulp è pronto a scendere in piazza

A preoccupare è anche la crescente carenza di personale, soprattutto tra gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria. Per questo il Siulp chiede lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per ispettori e la convocazione urgente di nuovi tavoli di confronto sulla manovra economica. L’avvertimento finale è netto. Senza risposte concrete su previdenza e organici, il sindacato è pronto a proclamare lo stato di agitazione.

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