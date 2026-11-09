Cinema

“Se domani non torno” primo al box office: il ritorno del cinema civile

La pellicola vicina ai due milioni di incassi

di Elizabeth Costello - 9 Novembre 2026

“Se domani non torno”, l’opera di Paola Randi ispirata alla storia di Giulia Cecchettin e al libro di Gino Cecchettin, ha conquistato la vetta del box office italiano al suo esordio.

Il successo al box office

Con 1,41 milioni di euro incassati nel primo fine settimana e una media sala di 2.541 euro, il film ha superato quota 1,92 milioni di euro complessivi. Solo le anteprime scolastiche hanno portato in sala circa 98mila spettatori.

Il successo di pubblico va oltre il weekend d’apertura e apre a previsioni di tenuta fuori dell’ordinario.

Alcune stime arrivano a prevedere per il titolo una traiettoria paragonabile a quella dei grandi casi di cinema civile, come “Il ragazzo dai pantaloni rosa”. Titoli capaci di spingersi oltre la soglia dei 10 milioni di euro grazie al passaparola e a un andamento abituale fondato su una flessione contenuta nelle settimane successive.

Ad alimentare le stime di lungo periodo è la risposta delle scuole. Le proiezioni feriali garantiscono un flusso costante di presenze che trasforma il film in un evento culturale permanente.

Parla la regista

«È una storia intima che diventa riflessione collettiva. Parlare ai giovani è la chiave per spezzare una cultura», ha sottolineato la regista Paola Randi.

E ora le stime confermano che il fenomeno non è legato solo all’esordio della sua autrice, ma un possibile nuovo punto fermo per il cinema di impegno sociale.

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