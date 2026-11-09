Pensioni fin dalle culle, la manovra del governo
L'audizione dell'Ania in Parlamento, le previsioni sulle misure per il welfare futuro
“Una bomba a orologeria strutturale”. Così l’Ania, con Andrea Bertalot in audizione sulla Manovra definisce la crisi demografica italiana. Per il dg dell’Associazione del comparto assicurativo, una minaccia mossa da tre inneschi simultanei come longevità crescente, denatalità record (appena 355 mila nati) e stipendi d’ingresso al palo.
Pensioni fin dalla culla?
Per l’Ania, la posizione previdenziale alla nascita è un primo passo cruciale. Suggerita, però, l’estensione da subito degli incentivi fiscali ai contributi volontari di genitori e nonni.
Il governo raccoglie la sfida
Nel Disegno di Legge di Bilancio compare il Fondo Valore Nuovi Nati. La misura prevede un contributo statale di 100 euro all’anno per ciascun neonato fino ai 18 anni gestito da Cassa Depositi e Prestiti. In questo, affiancato da una detrazione Irpef del 19% sui versamenti familiari fino a 1.000 euro annui. Al compimento della maggiore età, il tesoretto confluirà nella previdenza integrativa.
La risposta italiana al modello tedesco
A Berlino alla Mütterrente – i contributi figurativi per la cura dei figli – si aggiunge la Frühstart-Rente da 10 euro al mese per i minori. Roma sceglie l’asse tra dote statale e leva fiscale familiare. Una scommessa precisa: provare a blindare la tenuta del welfare futuro partendo direttamente dalla culla.
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