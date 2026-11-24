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Marcus Thuram, doppio giallo alla Pinetina

Come sta l'attaccante nerazzurro? E soprattutto resterà all'Inter?

di Paolo Diacono - 24 Novembre 2026

Marcus Thuram diventa il giallo dell’Inter. L’attaccante si è allenato in campo coi compagni ma, poco prima della fine della seduta, ha lasciato il rettangolo di gioco per continuare in palestra. Chivu non ha fatto drammi. Alla Pinetina nessuno conferma né smentisce. Si teme una ricaduta dell’infortunio che lo ha fermato in Nazionale. Ma ovviamente la situazione dovrà essere valutata dallo staff medico. In vista della partita contro lo Stoccarda in Champions League l’assenza del francese potrebbe pesare sull’attacco nerazzurro.

Thuram, un giallo alla Pinetina

Ma un altro argomento caldo riguarda proprio Marcus Thuram. Il rinnovo del contratto con l’Inter sembra essere a un punto morto. Le trattative non avanzano. E le voci sulla possibilità che lasci i nerazzurri già in estate iniziano a farsi sempre più pressanti. C’è l’ipotesi poi che vorrebbe l’attaccante francese in partenza addirittura già a gennaio. Perché il Psg, che ha problemi avanti con le defezioni di Kvaratskhelia e Doué potrebbe puntare al talento interista per rafforzare il suo pacchetto offensivo.

Le parole di Chivu

Mister Chivu pensa a ciò che maggiormente gli interessa, ossia la gara contro lo Stoccarda. Non una partita come le altre. L’Inter è chiamata a riscattarsi dopo il beffardo pareggio subito in casa dell’Atalanta. Un roboante 4-4 che ha fatto piovere numerose critiche all’indirizzo della squadra. E che, soprattutto, ha sollevato più di un dubbio sulla tenuta difensiva della formazione che ambisce a vincere tutto. Il tecnico non si sbilancia. Sia per Lautaro Martinez che per Marcus Thuram dice che “vedremo domani”.

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