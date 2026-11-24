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La notte della Superluna del Castoro: perché tutti cercano l’oroscopo in Gemelli?

E' la prima di due straordinarie superlune nei nostri cieli prima di Natale

di Elizabeth Costello - 24 Novembre 2026

E’ la prima di due straordinarie superlune nei nostri cieli prima di Natale

Stasera il cielo regala uno spettacolo davvero imperdibile: il 24 novembre culmina la Superluna del Castoro. E’ la prima di due straordinarie superlune che chiuderanno l’anno prima della vigilia di Natale.

La Superluna del Castoro: cosa ?

Raggiungendo il plenilunio quasi al perigeo alle ore 15:53, la Luna sta scatenando un vero e proprio boom di ricerche online tra gli appassionati di astrologia e astronomia.

Ma cosa rende così irresistibile questo evento celeste?

Dal punto di vista astronomico, il disco appare più grande e luminoso del solito. Ha una maestosità visiva all’orizzonte esaltata dall’illusione ottica della celebre “Moon illusion”.

Sul piano astrologico, il plenilunio sorge nel segno curioso ed eclettico dei Gemelli, ponendosi in netta opposizione al Sole appena entrato in Sagittario.

A rendere il clima stellare ancora più incandescente è la stretta vicinanza a Urano, il pianeta delle svolte improvvise e dei colpi di scena.

Cosa consiglia?

Questa combinazione cosmica scatena una forte spinta al rinnovamento. E porta alla luce conversazioni sospese, notizie inattese e decisioni rimandate.

A sentire l’impatto maggiore sono soprattutto i segni mobili. Gemelli, Sagittario, Vergine e Pesci sono sollecitati a ridefinire la propria rotta e a spezzare vecchie abitudini.

Un evento tra suggestione scientifica, fascino mitologico e spinta all’introspezione. La Superluna del Castoro rappresenta l’occasione ideale per alzare lo sguardo al cielo e accogliere il cambiamento.

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