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Pubblicità politica, l’UE cambia le regole: più trasparenza nelle campagne elettorali

Dai manifesti elettorali alle sponsorizzazioni sui social, la propaganda politica cambia volto. Con nuove regole sulla trasparenza pubblicitaria, l'Unione europea punta a tutelare gli elettori, mentre i colossi digitali come Meta e Google scelgono di fare un passo indietro.

di Alice Agostini - 24 Novembre 2026

La propaganda politica non è certo una novità. Prima dell’arrivo dei social network, erano i manifesti elettorali, i comizi nelle piazze, i giornali e soprattutto la televisione i principali strumenti attraverso cui i partiti cercavano di conquistare il consenso degli elettori.

Ma attenzione, anche allora la comunicazione politica non era priva di regole. In Italia, già nel 1993, con la legge n. 515, venivano introdotte disposizioni sulle campagne elettorali e sulle relative spese. Qualche anno più tardi, nel 2000, arrivava la famosa par condicio, con la legge n. 28, pensata per garantire ai diversi soggetti politici pari opportunità di accesso ai mezzi di informazione, soprattutto radio e televisione.

Con l’avvento del digitale, però, le carte in tavola sono cambiate. Dalle piazze siamo passati agli schermi degli smartphone, dai manifesti alle inserzioni sponsorizzate e da una comunicazione rivolta a un pubblico piuttosto ampio a messaggi pubblicitari sempre più mirati, capaci di raggiungere determinate categorie di utenti.

Un’evoluzione che, inevitabilmente, ha sollevato nuovi interrogativi: chi finanzia queste pubblicità? Come vengono utilizzati i nostri dati personali? E soprattutto, quanto siamo realmente consapevoli dei messaggi politici che ci vengono mostrati ogni giorno?

Pubblicità politica, cosa cambia con le nuove regole europee

È proprio da queste domande che nasce il nuovo Regolamento UE 2024/900, approvato nel marzo 2024 e diventato pienamente applicabile il 10 ottobre 2025, con l’obiettivo di rendere più trasparenti le campagne pubblicitarie politiche, online e offline.

Ma cosa cambia concretamente? Le inserzioni politiche devono essere chiaramente riconoscibili come tali e accompagnate da informazioni che permettano di identificare chi le finanzia, a quale campagna sono collegate e se vengono utilizzate tecniche di targeting, ovvero strategie che consentono di indirizzare un messaggio a specifiche categorie di persone.

Particolare attenzione viene riservata proprio all’utilizzo dei dati personali, con maggiori restrizioni sulla profilazione degli elettori e sul trattamento delle informazioni sensibili. Non si tratta, dunque, di vietare la pubblicità politica, ma di renderne più chiara la provenienza e le modalità di diffusione.

E le novità non finiscono qui. Il 12 ottobre 2026, la Commissione europea ha lanciato una versione pilota del registro europeo delle pubblicità politiche online, uno strumento pensato per rendere pubblicamente accessibili le informazioni sulle inserzioni e favorire il controllo da parte di cittadini, giornalisti e ricercatori. Per il momento, però, l’utilizzo del registro è volontario.

Meta e Google dicono stop: quale futuro per le campagne elettorali online?

Se da una parte l’Europa punta a una maggiore trasparenza, dall’altra i grandi colossi digitali hanno scelto una strada diversa.

Già nel novembre 2024, Google aveva annunciato la decisione di interrompere la pubblicità politica nell’Unione europea in vista dell’entrata in applicazione del regolamento. Una scelta seguita da Meta nel luglio 2025, che ha deciso di non consentire più inserzioni a pagamento su temi politici, elettorali e sociali sulle proprie piattaforme nell’UE.

Il motivo? Secondo le aziende, i nuovi obblighi introdurrebbero difficoltà operative e incertezze giuridiche nella gestione delle campagne pubblicitarie.

Attenzione, però: questo non significa che la politica sia scomparsa dai social. Partiti, candidati e cittadini possono continuare a pubblicare contenuti organici, condividere opinioni e partecipare al dibattito pubblico. A essere venuta meno, sulle piattaforme interessate, è la possibilità di acquistare determinate sponsorizzazioni politiche.

Il caso Trump: quando TikTok diventa uno strumento elettorale

Un esempio concreto arriva proprio dagli Stati Uniti. Durante la campagna per le elezioni presidenziali del 2024, Donald Trump ha scelto di puntare anche su TikTok, la stessa piattaforma che, paradossalmente, aveva cercato di vietare durante il suo primo mandato.

La strategia? Raggiungere soprattutto gli elettori più giovani attraverso video brevi e contenuti immediati, sfruttando l’algoritmo di TikTok per amplificare la visibilità dei messaggi politici e raggiungere un pubblico sempre più vasto.

Una scelta che ha attirato rapidamente l’attenzione: secondo Reuters, nel giugno 2024, il candidato repubblicano aveva già conquistato oltre due milioni di follower a poche ore dall’apertura del profilo.

E c’è un dettaglio interessante: tutto questo senza ricorrere alla pubblicità politica a pagamento, una pratica che TikTok vietava già da anni.

Un caso che dimostra quanto la comunicazione politica possa raggiungere milioni di persone anche senza passare dalle tradizionali sponsorizzazioni, pur non essendo possibile stabilire quanto la piattaforma abbia inciso sul risultato elettorale.

E allora viene spontaneo chiedersi: se le inserzioni a pagamento vengono bloccate, dove si sposterà la comunicazione elettorale?

Tra influencer, contenuti organici e nuove strategie digitali, la propaganda politica continuerà inevitabilmente a evolversi. La vera sfida, a questo punto, sarà capire come garantire trasparenza anche in un panorama comunicativo in cui il confine tra opinione personale, promozione e messaggio politico può diventare sempre meno evidente.

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