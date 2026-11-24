Politica

Il campo largo si divide pure sulla caccia

di Pietro Pertosa - 24 Novembre 2026

C’è un nuovo terreno di scontro nel campo largo, anzi di caccia. Avs ha annunciato una proposta di legge per abolire la caccia, gli alleati storcono il naso. Bonelli e Fratoianni vorrebbero abolire la caccia su tutto il territorio nazionale. L’intesa con il Pd e M5s scricchiola. Tiene solo sull’opportunità di opporsi, senza se e senza ma, al Dl “sparatutto” proposto dal centrodestra. E insieme a settanta sigle tra associazioni e gruppi diranno di no al decreto in una manifestazione pubblica a piazza Capranica a Roma.

La caccia divide il campo largo

Il tema della caccia è centrale. Ognuno lo rivendica per sé. Ma ognuno lo declina a modo suo. Alleanza Verdi e Sinistra ha fiutato l’occasione di porsi alla testa dell’animalismo e dell’ambientalismo. Cavalcando la battaglia, senza se e senza ma, proponendo il massimo possibile. Nella consapevolezza che non tutti saranno d’accordo. Anche nello stesso campo largo. Dove il Pd, per esempio, s’è già diviso ancora una volta. Tra chi sostiene la proposta e chi, invece, invita a un approccio più cauto, concreto e “scientifico”.

La posizione M5s

E poi ci sono i pentastellati. Il M5s non è mai stato favorevole alla caccia. Chissà se il passo avanti di Bonelli e Fratoianni non avrà infastidito Conte in una battaglia storica del Movimento. In un momento, peraltro, abbastanza complesso per il reverendo Jones strattonato in tv da Beppe Grillo e tallonato dalle ambizioni di Alessandro Di Battista. Insomma, pure sulla caccia il campo largo s’è già diviso.

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