Attualità

Ventura vs D’Urso: in onda l’usato garantito TV

In televisione raramente tutto è finto, ma quasi mai niente è del tutto spontaneo

di Daniel Walker - 24 Novembre 2026

“Faccio fatica a riconoscerti”: con queste parole Simona Ventura ha aperto il suo sfogo social contro Barbara d’Urso, regalandoci l’ultimo capitolo drama a Ballando con le stelle. Ventura ha rimarcato il gelo dietro le quinte (“Non saluti nessuno”) e ha rispolverato il passato. “Sei venuta a casa nostra quando ti trattavano come un’appestata- ha detto-. Io e Giovanni ti abbiamo consigliato di fare Ballando, ricordi?”.

Simona contro Barbara: le solite “tarantelle” a favore di share?

Poi la stoccata sul ruolo nello show e sui compensi: “Siamo tanto fortunate, lautamente pagate per divertire il pubblico”. Fino alla chiusura graffiante: “‘Col cuore’, Barbara, ma soprattutto senza rancore”.

Teatrino calcolato o lite autentica?

La risposta, forse, in una formula collaudata: l’usato garantito del varietà ibrido. In televisione raramente tutto è finto, ma quasi mai niente è del tutto spontaneo.

L’innesco è reale: un risentimento autentico, incomprensioni mai chiarite a riflettori spenti, ruggini del passato.

Ma quando la materia prima è in mano a due veterane del mezzo, la partita cambia. Invece di smussare gli angoli in privato, le protagoniste scelgono di trasferire il confronto sui social e in prime time.

Così la freddezza personale diventa perfetto storytelling televisivo. Alimenta il dibattito durante la settimana, crea attesa per la puntata del sabato sera e massimizza la visibilità di entrambe.

Un circolo virtuoso – meglio, vizioso – dove la realtà fornisce la scintilla e lo show costruisce lo spettacolo. Alla fine vincono tutti: il programma Rai, il pubblico e le dirette interessate.