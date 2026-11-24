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Martina & Billy: l’amore oltre i riflettori

L'ultima dichiarazione d'amore dell'attrice al calciatore

di Elizabeth Costello - 24 Novembre 2026

Nel patinato universo dello showbiz, dove le storie d’amore spesso sfumano al primo soffio di vento, Martina Colombari e Alessandro “Billy” Costacurta rappresentano un’autentica eccezione d’autore. L’ex Miss Italia, pronta a calcare i palcoscenici teatrali, ha incoronato il suo Billy a vera “vincita al Superenalotto”. E ricorda però che la felicità di coppia non è questione di fortuna ma un cantiere aperto ogni giorno.

Martina: Il mio cuore? Solo per lui

Insieme dal 1996, la loro favola ha conosciuto le luci abbaglianti del successo , tra le corone di bellezza di Martina e i trofei leggendari con il Milan di Costacurta. Ma pure le ombre e le tempeste riservate ai comuni mortali.

Non è un mistero la separazione temporanea vissuta anni fa, superata con la maturità di chi sa fare un passo indietro per ripartire più forte.

La prova più dura?

Tuttavia, il colpo arrivò lontano dai riflettori. La complessa giovinezza del figlio Achille, tra fragilità e percorsi terapeutici difficili. Una prova affrontata da Martina e Billy con una trasparenza disarmante e un senso di protezione granitico.

Dietro l’eleganza senza tempo e i sorrisi degli eventi ufficiali, il ritratto di una famiglia reale. Una coppia capace di trasformare le ferite in complicità. Perché l’amore vero, come ci ricorda Martina con sobrio pragmatismo, richiede lavoro, pazienza e la voglia costante di scegliersi ancora.

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