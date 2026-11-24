Cronaca

Il giallo di Torre Squillace: le scarpe di bronzo e la statua ritrovata di Lucio Battisti

Il mistero di un furto "a metà", il ritrovamento della statua dedicata al grande cantautore

di Daniel Walker - 24 Novembre 2026

Nella notte tra il 20 e il 21 novembre, il lungomare di Torre Squillace ha perso la sua anima di bronzo, la statua di Lucio Battisti. I ladri hanno mutilato la statua a grandezza naturale del cantautore realizzata nel 2022 dallo scultore Dario Tarantino. Con la furia cieca di un flessibile o di una fiamma ossidrica, i malviventi hanno segato le caviglie dell’opera, lasciando sul piedistallo soltanto le scarpe di metallo.

Chi ha rubato la statua di Lucio Battisti?

Un colpo quasi “sacrilego”, per i suoi fan, Un colpo consumato a pochi metri dalla villa dove nel 1967 Battisti e Mogol composero capolavori immortali come Acqua azzurra, acqua chiara.

La reazione della Polizia di Stato di Nardò e Lecce è stata immediata. Esaminando le telecamere di videosorveglianza, gli investigatori hanno individuato un’auto usata per il furto, risultata rubata a Copertino.

Le indagini hanno condotto gli agenti in un’abitazione a Lizzanello. Dopo un concitato inseguimento a piedi nella notte, due uomini di 46 e 32 anni sono stati bloccati. La scultura giaceva nascosta in una camera da letto.

E ora?

Sebbene i due siano stati denunciati per ricettazione, per l’opera non c’è stato lieto fine. Gravemente danneggiata, non potrà tornare sul basamento. Ma il sindaco Pippi Mellone ha già annunciato che una nuova statua verrà presto realizzata.

LEGGI QUI TUTTE LE NEWS DI CRONACA