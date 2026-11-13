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Noa Lang via dal Napoli a gennaio? Il Genoa fa sul serio per l’attaccante

Il futuro di Noa Lang sembra ormai segnato lontano da Napoli, la rottura con la tifoseria accende le sirene di mercato

di Marzio Amoroso - 13 Novembre 2026

@ANSAfoto

La sessione invernale di calciomercato si avvicina a grandi passi e le voci sulle possibili partenze iniziano ad animare i club di Serie A. Nelle ultime ore, le indiscrezioni di stampa hanno acceso i riflettori sulla situazione di Noa Lang all’interno della rosa del Napoli. L’attaccante olandese, arrivato con grandi aspettative, potrebbe lasciare la maglia azzurra già durante il mese di gennaio. La decisione non sarebbe casuale, ma il frutto di una frattura che appare ormai evidente tra il calciatore e la piazza partenopea. Il club azzurro riflette sul futuro del giocatore, valutando le offerte che iniziano a circolare sul tavolo della dirigenza. La priorità della società è sbloccare il reparto offensivo e garantire nuova qualità alla squadra.

La frattura con i tifosi e il gelo del Maradona

Il rapporto tra l’esterno offensivo e i sostenitori azzurri ha subito un progressivo deterioramento nel corso delle ultime settimane. Le prestazioni altalenanti fornite in campo non hanno convinto la tifoseria, desiderosa di continuità e di un rendimento costante. Alcuni post pubblicati sui social network dal giocatore non sono stati graditi dalla piazza, alimentando un clima di tensione. Il punto di rottura definitivo si è consumato durante l’ultima partita casalinga disputata allo stadio Maradona. In quell’occasione, i sonori fischi piovuti dagli spalti nei confronti di Noa Lang hanno certificato il distacco emotivo con il pubblico. La dirigenza del Napoli prende atto della situazione e non porrà veti a una cessione in caso di proposta congrua.

L’inserimento del Genoa e la stima di De Rossi

Nonostante le difficoltà incontrate in Campania, le qualità tecniche del giocatore restano indiscutibili e continuano ad attirare estimatori in Serie A. Tra i club più attivi e interessati alla situazione c’è senza dubbio il Genoa. La società rossoblù sta monitorando con grande attenzione l’evolversi della trattativa per rinforzare il proprio reparto d’attacco. Un ruolo cruciale in questa operazione è svolto da Daniele De Rossi. Il tecnico del Genoa stravede per le caratteristiche dell’ex attaccante del Galatasaray e ne caldeggia l’arrivo in Liguria. L’allenatore vede nell’esterno olandese l’innesto ideale per dare imprevedibilità e fantasia alla manovra offensiva della sua squadra.

Ipotesi prestito e la formula dell’operazione

Il nodo principale legato alla trattativa riguarda l’aspetto economico, in particolare l’ingaggio percepito dal calciatore, che si aggira intorno ai 2,5 milioni di euro annui. Per superare questo ostacolo, le parti stanno valutando la formula del prestito semestrale, eventualmente con un contributo del Napoli sul pagamento dello stipendio. La concorrenza non manca, poiché anche altri club italiani ed esteri hanno chiesto informazioni sulla disponibilità del cartellino. Tuttavia, il pressing del Genoa e la stima tecnica di De Rossi potrebbero accelerare i contatti ufficiali nelle prossime settimane. La sessione di mercato invernale dirimerà ogni dubbio sul futuro dell’attaccante.

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