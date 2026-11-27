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Israele, Kahana: “Serve un governo di unità, ma non a qualsiasi prezzo”

Il presidente della Knesset accusa Netanyahu di voler trascinare le trattative per spingere il Paese verso nuove elezioni

di Enzo Ricci - 27 Novembre 2026

Matan Kahana, presidente della Knesset ed esponente di Yashar, rilancia l’obiettivo di un governo di unità nazionale guidato da Gadi Eisenkot, ma lancia un duro avvertimento a Benjamin Netanyahu. “Unità. Ma non a qualsiasi prezzo”, scrive su X, sostenendo che il suo partito non può consentire che i negoziati vengano usati per prendere tempo fino a nuove elezioni. Secondo Kahana, Netanyahu starebbe cercando di prolungare le trattative per restare alla guida del Paese come primo ministro ad interim. Eisenkot, incaricato dal presidente Isaac Herzog di formare il nuovo governo, ha ancora nove giorni a disposizione prima della scadenza del mandato, salvo una proroga.

La corsa alla maggioranza

Le dichiarazioni arrivano mentre Yashar consolida il fronte anti-Netanyahu con accordi di coalizione già raggiunti con Yisrael Beytenu e i Democratici. A rafforzare le prospettive di una maggioranza alternativa sono anche le indiscrezioni su Mansour Abbas. Il leader di Ra’am sarebbe infatti pronto a riconoscere pubblicamente Hamas come organizzazione terroristica, una mossa che potrebbe facilitare il sostegno del partito arabo a un eventuale esecutivo guidato da Eisenkot.

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