Cultura & Spettacolo

D’Urso e Ventura ai ferri corti tra vecchi favori e nuove rivalità

di Angelina De Santis - 27 Novembre 2026

Se Milly Carlucci avesse immaginato a cosa sarebbe andata incontro mettendo insieme Barbara D’Urso e Simona Ventura, forse avrebbe preteso dalle due signore un patto di reciproca sopportazione prima di scritturarle. Certo è che a Ballando con le stelle, quest’anno, le polemiche tengono banco anche durante la settimana e sui social si assiste al secondo tempo di quello che accade il sabato sera su Raiuno.

Barbara aveva già avuto il suo bel da fare con Guillermo Mariotto, intervenuto a gamba tesa durante un confronto tra la D’Urso e Ornella Muti. A scatenare le malelingue era stata la complicità dell’attrice con il suo maestro di ballo, Pasquale La Rocca, che l’anno scorso aveva accompagnato in pista proprio Barbara.

Si era parlato di gelosia professionale, finché Mariotto, nel dare della finta alla collega, aveva pensato bene di spruzzare del profumo in studio, lamentandosi della puzza. Un episodio di dubbio gusto che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe portato la D’Urso a prendere in considerazione l’idea di lasciare il programma. Mariotto ha poi spiegato che si riferiva a un odore avvertito in sala e ha dichiarato di essersi scusato.

Lo sfogo della Ventura

Nel frattempo Simona Ventura, evidentemente stanca dell’atteggiamento della collega, ha affidato a Instagram uno sfogo nel quale ha raccontato particolari che fino a quel momento appartenevano alla sfera privata. Secondo la sua versione, Barbara, che adesso eviterebbe persino di salutarla in studio, avrebbe ricevuto ben altra accoglienza a casa sua ai tempi del traumatico divorzio da Mediaset. La Ventura e il marito Giovanni Terzi le avrebbero dimostrato la loro vicinanza, arrivando addirittura a consigliarle di partecipare a Ballando con le stelle.

Barbara, come spesso accade quando si trova coinvolta in una polemica, ha preferito rispondere per allusioni, manifestando grande soddisfazione per la postazione che occupa il sabato sera. Qualcuno ci ha letto una certa malizia, quasi che la conduttrice volesse sottolineare la differenza tra la poltrona di giurata e quella riservata alla Ventura, custode del tesoretto.

C’è da chiedersi quanto convenga a due donne che hanno fatto la storia della televisione italiana discutere pubblicamente di inviti a cena risalenti a qualche anno fa. E soprattutto come si comporterà Milly Carlucci, che già dopo il fattaccio del profumo aveva provveduto a sistemare Mariotto e la D’Urso a debita distanza. Con la Ventura la disposizione delle poltrone dovrebbe averle risparmiato almeno questa incombenza.

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