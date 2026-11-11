Cronaca

Delitto Piovanelli, il padre non si arrende: nuovo esposto per riaprire il caso

Leno (Brescia), dopo ventiquattro anni dall'omicidio di Desirée piovanelli, il padre della quattordicenne uccisa chiede di riaprire il caso per nuovi possibili sviluppi.

di Priscilla Rucco - 11 Novembre 2026

Maurizio Piovanelli, padre di Desirée, la quattordicenne uccisa il 28 settembre 2002 a Leno – nella Bassa Bresciana – ha depositato alla Procura di Brescia un nuovo esposto per chiedere che l’inchiesta della morte della giovane sia riaperta. Il documento, firmato con l’avvocato Alessandro Pozzani e reso noto dal Giornale di Brescia, conta quindici pagine e dieci punti. Non contesta le condanne definitive, ma sollecita comunque gli inquirenti a verificare se altre persone, rimaste finora nell’ombra, abbiano avuto un ruolo nel delitto.

Quel giorno Desirée fu attirata nella cascina Ermengarda, un rudere alla periferia del paese, con la scusa di vedere dei gattini appena nati. Il corpo fu ritrovato sei giorni più tardi. Per l’omicidio, che le sentenze legano a un tentativo di violenza respinto dalla ragazza, sono stati condannati tre giovani allora minorenni – che hanno già scontato la pena – e Giovanni Erra, all’epoca trentaseienne, condannato a trent’anni.

Le telefonate

Secondo la famiglia, però, il movente potrebbe essere un altro. Il legale ipotizza che la ragazza fosse venuta a contatto con un presunto giro di spaccio molto attivo all’epoca in paese, nel quale giovanissimi sarebbero stati sfruttati sessualmente, e che cercasse di uscirne.

L’esposto chiede di approfondire i contatti telefonici di uno dei condannati nelle ore del delitto: un sms intorno alle 14 e diverse chiamate successive verso la stessa utenza, alcune anche dopo l’omicidio.

Per la famiglia va chiarito chi fosse dall’altra parte. I familiari mettono in dubbio anche l’orario in cui Desirée lasciò casa, che alcuni testimoni anticipano di un’ora rispetto alle 15.30 indicate negli atti, e ritengono possibile che sia stata uccisa altrove e poi portata nel casolare: all’interno non sarebbero emerse né orme delle sue scarpe, trovate su una mensola, né segni di trascinamento.

Vengono richiamati anche il cane molecolare che, la notte della scomparsa, avrebbe indicato per quattro volte una direzione diversa dalla cascina e l’auto di Erra, notata nei pressi del rudere con il bagagliaio aperto.

Il biglietto nell’astuccio

Ci sarebbe poi una testimonianza inedita. Una donna di Leno, all’epoca poco più grande della vittima, ha riferito che uno dei ragazzi successivamente coinvolti avrebbe lasciato nell’astuccio di una compagna di classe un biglietto con l’invito a raggiungere la stessa cascina. Per i Piovanelli sarebbe il segno evidente che quel luogo serviva per attirare altre ragazze. La testimone, a quanto si apprende, teme di essere riconosciuta.

Il Dna senza nome

Sul giubbotto di Desirée è stato isolato un profilo genetico maschile che non appartiene a nessuno dei condannati. Un precedente tentativo di riaprire il caso si era chiuso con una archiviazione, che aveva considerato le ipotesi della famiglia poco più che “chiacchiere di paese”, ma il giudice aveva disposto che quella traccia venisse comunque conservata.

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