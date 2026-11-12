Cronaca

Castelverde, oltre 11 chili di cocaina nascosti in un’auto con doppifondi: arrestato un sessantenne

Nel quadrante est della Capitale emerge un nuovo episodio legato al traffico di stupefacenti

di Enzo Ricci - 12 Novembre 2026

Nel quadrante est di Roma, un’area sempre più spesso al centro delle attività di contrasto agli stupefacenti, la Guardia di Finanza ha inferto un duro colpo a un canale di distribuzione della droga. I finanzieri del Comando Provinciale hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano di circa sessant’anni, residente nella Capitale, sequestrando oltre 11 chilogrammi di cocaina, 200 grammi di hashish e quasi 13 mila euro in contanti.

Doppifondi azionati da telecomando e cocaina pronta da vendere

L’operazione è nata durante un ordinario servizio di controllo del territorio a Castelverde. A insospettire i militari è stato il comportamento particolarmente nervoso dell’uomo fermato alla guida della sua autovettura. Un atteggiamento che ha spinto le Fiamme Gialle ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione accurata del veicolo. La verifica ha portato alla scoperta di due sofisticati doppifondi ricavati sotto i sedili anteriori e accessibili soltanto attraverso un telecomando. All’interno degli scomparti nascosti erano occultati dieci panetti di cocaina, due panetti di hashish e una somma di denaro contante, ritenuta dagli investigatori compatibile con l’attività di spaccio. Le successive perquisizioni eseguite in un appartamento nella disponibilità dell’indagato hanno consentito di recuperare ulteriori mazzette di banconote, prevalentemente da 50 euro, facendo salire il valore complessivo del denaro sequestrato a 12.800 euro.

Particolarmente significativa la quantità di cocaina rinvenuta. Gli oltre 11 chilogrammi sequestrati rappresentano infatti un carico di rilevante entità che, una volta immesso sul mercato illecito, avrebbe potuto alimentare una vasta rete di distribuzione nella periferia romana. Un elemento che conferma la persistente pressione dei traffici di droga nel settore orientale della Capitale, territorio strategico per i collegamenti con l’hinterland e spesso al centro delle attività investigative delle forze dell’ordine. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato in flagranza e accompagnato presso la Casa circondariale di Regina Coeli, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’indagine prosegue per chiarire l’origine dello stupefacente e verificare eventuali collegamenti con reti di narcotraffico operanti sul territorio romano.

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