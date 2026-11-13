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Sipario su Depardieu: niente appello, 18 mesi per le molestie sul set

Lo scabroso dibattimento, la condanna, la decisione presa dall'attore

di Elizabeth Costello - 13 Novembre 2026

L’attore francese Gérard Depardieu ha deciso di rinunciare ufficialmente al ricorso in appello, rendendo così irrevocabile e definitiva la condanna di primo grado per aggressioni sessuali.

Niente appello

L’icona del cinema d’Oltralpe, 76 anni e una carriera con oltre duecento pellicole all’attivo, era stato condannato dal Tribunale penale di Parigi. Per lui 18 mesi di reclusione con la pena condizionale per fatti avvenuti nel 2021 sul set del film Les Volets verts (Le persiane verdi), diretto dal regista Jean Becker.

In quella sede, due donne della troupe lo avevano accusato di palpeggiamenti non consensuali e commenti osceni. Depardieu aveva reiteratamente respinto ogni addebito. Aveva proclamato la propria estraneità e sostenuto di non aver mai abusato di alcuna donna. I magistrati parigini hanno però giudicato del tutto coerenti e attendibili le testimonianze delle vittime.

Con l’abbandono dell’impugnazione, la decisione giudiziaria passa in giudicato. Oltre alla detenzione sospesa, rimangono confermate a carico dell’attore le sanzioni accessorie. Sono la sospensione dei diritti civili per due anni e l’iscrizione formale nel registro nazionale dei condannati per reati sessuali.

La scelta di chiudere definitivamente la vicenda giudiziaria senza affrontare il secondo grado costituisce uno spartiacque. Travolto negli ultimi anni da un’ondata di denunce, Depardieu vede il suo mito ormai incrinato in modo irreversibile.