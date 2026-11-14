Torino

Quattrozampeinfiera: atmosfera di Natale, sport, shopping e divertimento

di Redazione - 14 Novembre 2026

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Il Natale arriva in anticipo a Torino, e quest’anno è a quattro zampe: sabato 14 e domenica 15 novembre, presso SET Scalo Eventi Torino, sarà ospitata la manifestazione Quattrozampeinfiera, dedicata a cani, gatti e alle loro famiglie. Si tratta di due giornate, dalle 10 alle 19, che si divideranno tra sport, sfilate, shopping, benessere e incontri con esperti e tante esperienze da vivere insieme ai propri animali. Tra le novità attese, spicca il Pet Design City, il progetto che immagina la città del futuro a misura di Pet, con spazi, prodotti e servizi pensati per migliorare la convivenza tra persone e animali. Non mancheranno l’atmosfera natalizia, le idee regalo e le iniziative solidali per un weekend all’insegna dell’amore per i propri animali domestici. L’inaugurazione ufficiale è prevista per sabato 14 novembre, alla presenza del vicepresidente vicario del Consiglio Comunale di Torino, Domenico Garcea. Dalle 10 alle 19, il pubblico potrà vivere due giornate tra sport, educazione, salute, alimentazione e benessere, shopping, nuove tendenze, incontri con esperti e divertimento, in un evento pensato non solo per conoscere prodotti e servizi, ma soprattutto per vivere nuove esperienze insieme al proprio animale. Si tratta di una formula che unisce informazione e intrattenimento, e che fa di Quattrozampeinfiera un punto d’incontro per professionisti e appassionati del mondo animale. Tra le grandi novità, vi è una visione di città a misura di Pet, capace di cogliere in modo armonico la presenza degli animali e di integrarne abitudini e benessere nella progettazione degli spazi. Il progetto si presenta come una vera esperienza di racconto in cui aziende locali e internazionali possono proporre prodotti, ambienti e servizi pensati per contribuire alla costruzione di un ecosistema urbano più inclusivo e attento alla convivenza tra persone e animali. Pet Design City prenderà forma attraverso una mappa da esplorare fisicamente e in digitale tramite qrcode, articolata in nove aree tematiche, Home, Care, Shopping, Enjoy, Education, Hospitality, Mobility, Outdoor e Memorial, ciascuna dedicata a una diversa dimensione della quotidianità condivisa con i pet. Un viaggio nella città del futuro dove innovazione, design e servizi incontreranno il benessere animale, ripensando gli spazi e le esperienze quotidiane per una convivenza consapevole fra persone e animali. Si rinnova con la collabora con la collaborazione di Tyche Pet Charity e il suo progetto Pets Share: i visitatori potranno portare in fiera gli accessori utilizzati dai propri animali come cucce, coperte, guinzagli e giochi, purché in buono stato, per sostenere associazioni del territorio che aiutano gli animali di difficoltà. Tyche Pet Charity valorizza il rapporto fra persone e animali, e raccoglierà le donazioni per destinarle alle associazioni locali L’Albero di Mais, Non solo Cuccioli ODV, ENPA Torino e Micio Villaggio ODV. Si tratta di un modo per portare all’interno della manifestazione anche i temi della sostenibilità e del consumo consapevole, sempre più importanti nel mondo PET. Nel corso del weekend sarà possibile assistere a manifestazioni sportive e attività cinofile, scoprire discipline e da praticare congiuntamente al proprio cane e vivere momenti di gioco e socializzazione. Sport e attività rappresentano da sempre una delle a ime della manifestazione, accanto ai momenti dedicati alla formazione e all’informazione. Molte delle attività saranno pensate per permettere ai visitatori di vivere la manifestazione insieme al proprio animale, rendendolo protagonista dell’esperienza. Salute, cura, alimentazione e benessere saranno al centro degli incontri con veterinari, educatori e professionisti del settore al quale il pubblico potrà rivolgersi per approfondimenti e consigli. Non mancheranno passerelle, shooting fotografici e attivita capaci di trasformare cani e gatti nei veri protagonisti del weekend. La formula della manifestazione prevede da sempre un grande coinvolgimento degli animali accompagnati dalle loro famiglie.

Mara Martellotta

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