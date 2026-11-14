Cronaca

Milano sicura? Due egiziani rapinano e uccidono un anziano

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due avrebbero agito con la cinica tecnica del "finto carabiniere"

di Angelo Vitale - 14 Novembre 2026

Quale “Milano sicura” racconta la cronaca? Un uomo di 92 anni trovato esanime nella sua abitazione in zona Porta Romana a Milano. Una morte dapprima ipotizzata come caduta dovuta a un malore, poi rivelatasi un brutale omicidio. L’autopsia, infatti, ha rivelato lesioni e fratture craniche incompatibili con cause naturali.

Milano sicura?

La Squadra Mobile ha arrestato due cittadini egiziani, gravemente indiziati di rapina aggravata e omicidio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due avrebbero agito con la cinica tecnica del “finto carabiniere”. Uno all’esterno a fare da palo, l’altro introdottosi nell’appartamento per rubare gioielli e valori.

La drammatica vicenda, legata anche a un successivo colpo ai danni di un altro anziano a Varese. In primo piano, quindi, un interrogativo centrale per la metropoli lombarda.

Quali garanzie per gli abitanti del capoluogo lombardo?

La tragedia di Porta Romana si inserisce in un quadro ben delineato dalle statistiche ufficiali. Recente, l’edizione dell’Indice della Criminalità del Sole 24 Ore basata su dati del Ministero dell’Interno.

La provincia di Milano si conferma al primo posto in Italia per incidenza di delitti denunciati in rapporto ai residenti, sfiorando la soglia di circa 7.000 denunce ogni 100.000 abitanti.

A guidare questa classifica non sono i grandi reati d’impatto mafioso ma la criminalità predatoria quotidiana.

Milano detiene il primato nazionale per rapine in strada ed è ai vertici per furti con destrezza e borseggi.

A questo si aggiunge la costante crescita delle truffe e dei raggiri ai danni delle persone anziane e vulnerabili. Un fenomeno odioso in aumento su scala nazionale, ne è la spia la cronaca.

Il quadro di una una fragilità profonda. Quando la minaccia si insinua nelle case sotto le spoglie di finti appartenenti alle forze dell’ordine, la domanda sulla sicurezza quotidiana smette di essere un dato statistico per diventare un’urgenza sociale immediata.