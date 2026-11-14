Cronaca

Pedopornografia su Telegram, sei arresti dalla Campania al Veneto

Inchiesta della Procura di Milano. Sarebbero attualmente 24 gli utenti coinvolti, di cui tre accusati di aver prodotto il materiale pedopornografico

di Priscilla Rucco - 14 Novembre 2026

Sei persone arrestate in flagranza e altre diciotto denunciate è questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato contro la diffusione di materiale pedopornografico in rete, diretta dalla Procura di Milano e resa nota oggi.

Gli arrestati, di età compresa tra i 38 e i 58 anni, vivono a Napoli – dove ne risiedono due – e nelle province di Salerno, Sassari, Vibo Valentia e Padova: quattro regioni, dalla Campania alla Sardegna, dalla Calabria al Veneto.

A tutti è contestata la detenzione di un’ingente quantità di materiale di pornografia minorile.

Per tre di loro l’accusa è ancora più grave, perché secondo gli investigatori avrebbero anche prodotto immagini e video, e le vittime sono state identificate.

Dai dispositivi sequestrati ai gruppi Telegram

L’inchiesta è nata dall’analisi forense dei dispositivi sequestrati lo scorso anno a due persone a Milano, trovate in possesso di una grande quantità di file illeciti.

Esaminando i dati, gli specialisti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Lombardia hanno ricostruito la rete di contatti e mappato diversi gruppi su Telegram, dove il materiale veniva scambiato, fino a individuare attualmente, un totale di 24 utenti in tutto il Paese.

Il coordinamento è stato affidato al Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online (Cncpo) della Polizia postale, mentre nella fase esecutiva sono stati impegnati i centri operativi di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Reggio Calabria e undici sezioni territoriali, da Aosta a Nuoro. Sequestrato numeroso materiale informatico, ora al vaglio degli investigatori.

Un fenomeno in aumento

L’operazione si inserisce in un’attività che negli ultimi anni si è fatta sempre più intensa, ma che purtoppo non riesce a diunuire la lotta alla pedopornografia. Secondo i dati della Polizia postale, nel 2025 sono stati trattati 2.623 casi di pedopornografia online, con 1.039 perquisizioni, 224 arresti e 1.085 denunce; 2.876 siti sono stati oscurati e inseriti nella lista nera nazionale.

A settembre un’altra inchiesta – coordinata dalla Procura di Roma – aveva portato a 17 arresti tra Italia e Svizzera, sempre a partire da canali Telegram. Le piattaforme di messaggistica, con i loro gruppi chiusi e la facilità con cui i canali oscurati possono essere riaperti, restano uno dei fenomeni più difficili da presidiare e contrastare.

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