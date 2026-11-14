Economia

Caos Outlook-Microsoft, il vero costo è la dipendenza

A quanto ammontano i danni, quanto sarà coperto dalle assicurazioni e il vero costo per gli utenti: quello della dipendenza da un solo operatore

di Maria Graziosi - 14 Novembre 2026

Il conto del blocco di Outlook e dei servizi Microsoft è salato. Ed è già tempo di stime, di analisi, di valutazioni. Come quella che arriva da Morningstar Dbrs secondo cui la paralisi dei servizi informatici potrebbe impattare sugli assicuratori per non meno di mezzo miliardo di dollari. L’analisi dell’agenzia rivela che l’impatto economico dei danni potrebbe far scattare la corsa al risarcimento. E che sulle polizze si stimano perdite comprese, come riportato da Teleborsa, tra i 300 e i 500 milioni di dollari.

Chi paga il conto del blocco di Outlook e Microsoft?

L’azienda si è scusata, lo ha fatto di nuovo. E ha annunciato di aver ripristinato i servizi. “Abbiamo completato gli interventi volti a risolvere il problema alla base dell’incidente e ripristinato il servizio per i restanti clienti e le regioni ancora interessate”. Ecco. Ma non è tutto. Perché si sono registrati problemi in oltre 74 Paesi causando problemi a più di 430 milioni di utenti tra singoli, imprese, enti governativi, ospedali e scuole. Il gruppo si è detto “profondamente rammaricato”. Ma ha escluso, ancora una volta, la mano di hacker e di attacchi malevoli. Rimane un mistero cosa sia accaduto. Quello che, invece, è certo sono le perdite e i danni causati dai disservizi. E qualcuno dovrà pur pagarli.

Le stime iniziali

Si sono persi, in termini di produttività, circa sette miliardi di dollari. Di cui Microsoft non rimborserà nemmeno un nichelino bucato. Saranno riconosciuti, invece, dei crediti da spendere entro il 31 dicembre ai clienti con piani aziendali più importanti. Insomma, agli utenti singoli non sarà riconosciuto nulla e per gli altri ci sarà un “buono”. Sembra di ricordare la Sora Lella. Il costo vero, Microsoft, lo pagherà in Borsa dove il titolo rischia di pagare in termini di capitalizzazione. Ma, per il momento, nemmeno questo sembra il caso.

Il tema della dipendenza

Outlook e il caso Microsoft mostrano, una volta di più, che il conto alla fine lo paga sempre l’utente. E non perché gli “eredi” di Bill Gates siano umanoidi cattivi, più semplicemente perché è questo ciò che accade in un regime in cui c’è un solo operatore e tutti finiscono per dipendere dall’operatività di questo. Il tema posto dalla questione è il solito: quello del monopolio, recte oligopolio, di Big Tech e di tutte le sue emanazioni. Così come non si può dipendere da un unico fornitore per l’energia, a maggior ragione non si può fare per chi ci fornisce i servizi digitali. E in Europa il 70 per cento dei servizi digitali dipendono da tre aziende che sono straniere, americane. E si tratta di quei servizi centrali e strategici. Il vero conto di Outlook e Microsoft, alla fine, lo paghiamo noi.

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