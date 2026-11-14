Usa, riprendono i voli dopo il blocco nazionale per un guasto

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Circa 6mila voli cancellati, escluso per ora un attacco informatico

di Askanews - 14 Novembre 2026

Milano, 14 nov. (askanews) – Il traffico aereo è ripreso negli Stati Uniti dopo un blocco nazionale dei voli in partenza che ha provocato il caos negli aeroporti, con circa 6mila voli cancellati e centinaia di migliaia di passeggeri coinvolti.

A fermare gli aerei per diverse ore è stata la Federal Aviation Administration, l’agenzia americana per l’aviazione civile, a causa di un guasto al sistema delle telecomunicazioni. Una misura eccezionale, adottata per ragioni di sicurezza.

Secondo il segretario ai Trasporti Sean Duffy, il problema è stato provocato da un sovraccarico di dati nei vecchi apparati di comunicazione, che hanno cominciato a trasmettere informazioni incoerenti.

“Alle 20.15 abbiamo riaperto lo spazio aereo. Questo significa che tutti i voli partiranno immediatamente? No, ci vorrà tempo. Chi si trova in aeroporto deve verificare con la propria compagnia aerea. Cercheremo di far partire quanti più voli possibile questa notte.”

Le autorità americane hanno escluso, almeno per il momento, elementi che facciano pensare a un attacco informatico. Il segretario alla Sicurezza interna Markwayne Mullin ha spiegato che le verifiche sono ancora in corso, ma che tutto sembra indicare un problema tecnico.

La riapertura dello spazio aereo non ha comunque significato un immediato ritorno alla normalità: ritardi e cancellazioni hanno continuato a pesare sui collegamenti, anche internazionali, mentre le compagnie aeree cercavano di riprogrammare i voli e riorganizzare gli equipaggi.