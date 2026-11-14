Sport

Giappone – Brasile, che partita sarà con Carlos Augusto dal 1′? VIDEO

Ancelotti esige dai suoi continuità sul piano del gioco, gli asiatici vogliono confermare la costante crescita sul palcoscenico globale

di Giorgio Brescia - 14 Novembre 2026

Tutti in attesa del match al National Stadium di Singapore per l’amichevole internazionale di lusso tra Giappone e Brasile. A pochi mesi dal combattuto scontro diretto ai Mondiali, le due selezioni si ritrovano di fronte per un test ad alto coefficiente di spettacolarità.

Solo un’amichevole?

Il commissario tecnico dei verdeoro, Carlo Ancelotti, scioglie le riserve affidando la fascia di capitano a Raphinha. In difesa trova subito spazio dal primo minuto l’interista Carlos Augusto sulla corsia di sinistra, affiancato da Gabriel Magalhães e dalla coppia di centrali della nuova linea verde.

In avanti Ancelotti non nasconde le ambizioni offensive, schierando un tridente di enorme talento con Estêvão, Raphinha e Vinícius Júnior. Talenti pronti a scardinare la retroguardia avversaria, supportati in mediana dalla regia di Bruno Guimarães e Andrey Santos.

Suzuki in porta e poi?

Dall’altra parte, il Giappone di Hajime Moriyasu risponde con la consueta organizzazione tattica e ritmo elevato. Tra i pali è confermato Suzuki. La cerniera di centrocampo è affidata all’estro e alla sostanza di Kamada e Tanaka, con Ito e Nakamura sulle corsie esterne.

In attacco, con Kubo e Doan a rifinire sulla trequarti, i Samurai Blue puntano sulle ripartenze veloci per mettere in difficoltà la difesa brasiliana.

La sfida rappresenta un banco di prova fondamentale per entrambe le nazionali. Il Brasile cerca continuità sul piano del gioco, mentre il Giappone vuole confermare la propria costante crescita sul palcoscenico globale.