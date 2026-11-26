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L’attrice ha denunciato la violenza che avvenne quando aveva 22 anni

di Askanews - 26 Novembre 2026

Parigi, 26 nov. (askanews) – La Corte di appello di Parigi ha confermato il rinvio a giudizio per Gerard Depardieu per violenza sessuale nei confronti dell’attrice Charlotte Arnould che lo ha accusato di averla violentata due volte nel 2018, quando aveva 22 anni. La corte ha deciso che l’attore sarà processato per uno solo dei due casi.

“Si tratta di una decisione che conferma in parte la posizione di Gérard Depardieu, ovvero che è stato prosciolto per i fatti del 13 agosto – dice David-Olivier Kaminski, avvocato del 77enne attore francese – valuteremo la possibilità di presentare o meno un ricorso in cassazione contro tale sentenza.”

“È un momento storico per Charlotte Arnould – commenta invece l’avvocata della vittima, Me Carine Durrieu Diebolt – perché si giunge al termine di otto anni di procedimento”, “per Charlotte è davvero un sollievo. Lei la vive come tale, come una vittoria per lei, nella misura in cui ci sarà un processo a Gérard Depardieu per stupro.”

L’attore era già stato condannato nel maggio del 2025 a una pena di 18 mesi con la condizionale per aggressione sessuale, aveva fatto ricorso per poi ritirarlo con una lettera di scuse per le vittime e accettando la decisione dei giudici. A suo carico anche una accusa per “stupro di gruppo”, in cui è coinvolto anche lo scrittore Michel Houellebecq, e su cui è stata aperta recentemente una indagine.