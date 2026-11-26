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Detonazione in Iowa: l’esercito USA distrugge 68 fusti di azoturo di piombo instabile

L’operazione nello stabilimento militare di Middletown si è svolta dopo il via libera della Corte d’appello

di Cinzia Rolli - 26 Novembre 2026

MIDDLETOWN (Iowa) – L’esercito degli Stati Uniti ha portato a termine la detonazione controllata di 68 fusti di azoturo di piombo degradato all’interno dell’Iowa Army Ammunition Plant (IAAAP) di Middletown.

Il carico, pari a circa 4 – 4,5 tonnellate di materiale esplosivo primario accumulato da decenni, era diventato troppo sensibile agli urti, all’attrito e al freddo invernale per poter essere trasportato in sicurezza altrove.

L’origine dell’emergenza e la battaglia legale

Tutto ha avuto inizio l’11 marzo 2026, durante un’ispezione ordinaria nei magazzini dello stabilimento militare di Middletown. I tecnici dell’esercito si sono accorti che l’azoturo di piombo, un potente esplosivo primario stoccato lì da decenni, aveva subito una parziale ricristallizzazione dovuta al deterioramento nel tempo.

In chimica, questo fenomeno altera la struttura del composto e lo rende estremamente instabile: basta una minima vibrazione, un leggero attrito o un brusco calo delle temperature per innescare una detonazione spontanea e devastante. Proprio per questo motivo, caricare quei 68 fusti su un camion per portarli in un inceneritore specializzato era considerato troppo rischioso; l’unica strada percorribile era farli brillare direttamente sul posto.

Per permettere all’esercito di procedere, l’Agenzia per la Protezione Ambientale (EPA) aveva concesso un’autorizzazione straordinaria d’emergenza (prevista dalla normativa federale RCRA sui rifiuti pericolosi), derogando alle lunghe procedure standard. Questa decisione, però, ha scatenato una dura battaglia legale durata otto mesi: diverse associazioni ambientaliste e comitati di residenti hanno presentato ricorso, ottenendo il blocco temporaneo dell’operazione. I ricorrenti temevano che un’esplosione a cielo aperto liberasse una nube di polveri di piombo altamente tossiche, contaminando i terreni agricoli, i corsi d’acqua e i centri abitati vicini tra Iowa e Illinois, e chiedevano soluzioni di contenimento alternative.

Lo stallo si è sbloccato solo lunedì scorso, 23 novembre; i giudici della Corte d’Appello dell’Ottavo Circuito hanno accolto le argomentazioni delle autorità federali, revocando lo stop giudiziario. Secondo la Corte, l’imminente arrivo dell’inverno e del gelo avrebbe aumentato in modo critico il pericolo di uno scoppio accidentale, rendendo la detonazione controllata l’unica scelta possibile per evitare una catastrofe.

Prima dell’esplosione, 21 abitanti delle zone più vicine tra Middletown e Burlington hanno lasciato le loro case per precauzione, aiutati dalle autorità che coordinavano l’operazione.

Subito dopo lo scoppio, i sensori piazzati intorno alla base non hanno registrato nessun livello pericoloso di piombo nell’aria.

Conclusioni

L’operazione ha centrato il suo obiettivo principale: eliminare in sicurezza un carico esplosivo instabile prima che il gelo invernale aumentasse il rischio di uno scoppio accidentale. Grazie al coordinamento tra esercito, protezione civile e agenzie ambientali, l’emergenza si è chiusa senza incidenti immediati per i cittadini.

L’assenza di picchi di piombo nell’aria nelle prime ore è un segnale positivo, ma non basta a chiudere la questione. Come hanno sottolineato le stesse autorità sanitarie, un’esplosione di questa portata solleva una nube di polveri che può ricadere a terra anche a distanza dalla zona interessata. Per escludere ogni rischio ambientale e sanitario, saranno quindi decisivi i test su terreno, acqua e superfici previsti nei prossimi giorni.

Il caso di Middletown solleva inoltre una questione più ampia che riguarda molti arsenali: con il passare dei decenni, le vecchie scorte chimiche ed esplosive si deteriorano e diventano instabili. Di fronte a questo problema, le autorità si trovano spesso strette tra due opzioni difficili: rischiare un incidente catastrofico per lo spostamento del materiale, oppure farlo brillare sul posto, accettando le possibili ricadute ambientali sull’area circostante.

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