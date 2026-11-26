Cronaca

Stefano Barigelli al Corriere: chi è il nuovo direttore?

L'improvvisa scelta di Urbano Cairo. Dovrà probabilmente farsi carico di tagli ai giornalisti

di Dave Hill Cirio - 26 Novembre 2026

Cambio di passo in via Solferino: dopo oltre undici anni di stabilità firmata Luciano Fontana, il Corriere della Sera volta pagina con Stefano Barigelli. Il suo predecessore aveva segnato il passaggio dello sviluppo digitale e della crescita degli abbonamenti.

Chi è il nuovo direttore?

Il CdA di RCS MediaGroup ha designato all’unanimità Stefano Barigelli alla guida del primo quotidiano italiano.

Ma cosa c’è dietro questo avvicendamento al vertice?

Romano, classe 1959, Barigelli è laureato in Storia del Risorgimento e con un passato giovanile da aspirante sceneggiatore nei corsi di Ugo Pirro.

Non è un volto nuovo a Milano. Nel 2000 fu Ferruccio de Bortoli a chiamarlo in via Solferino come responsabile dello sport.

Da lì una carriera dinamica. Dal ruolo di vicedirettore vicario al Messaggero alla condirezione del Corriere dello Sport, fino al vertice della Gazzetta dello Sport nel giugno 2020.

Perché Cairo ha scelto lui?

La scelta di Urbano Cairo punta su una precisa scommessa: inaugurare una nuova fase di trasformazione multimediale. Fontana ha consolidato autorevolezza e canali digitali. A a Barigelli — uomo di macchina, abile nel restyling visivo e nelle riorganizzazioni redazionali – la sfida di far evolvere formati e ritmi informativi senza intaccare lo spessore storico del quotidiano. E probabilmente assumersi la responsabilità di tagli ai giornalisti.

.Il passaggio di consegne è previsto a metà dicembre, anticipato dal voto consultivo di gradimento della redazione. Poi, una stagione di piena convergenza con i desiderata di Cairo.