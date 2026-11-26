Cronaca

Neonata morta dopo lo speronamento nel Trevigiano, Zaia: “Non è un incidente, è omicidio”

Il presidente del Consiglio regionale del Veneto interviene sulla morte della bambina nata prematuramente dopo l'incidente di Lovadina di Spresiano

di Enzo Ricci - 26 Novembre 2026

La morte della neonata venuta alla luce con un parto d’urgenza dopo il violento speronamento dell’auto su cui viaggiava la madre, avvenuto il 14 novembre a Lovadina di Spresiano, nel Trevigiano, provoca la dura reazione del presidente di Luca Zaia. “Quello accaduto è un fatto gravissimo. Non è un incidente: è omicidio”, afferma il presidente del Consiglio regionale del Veneto, sottolineando come l’automobile sia stata “utilizzata come un’arma da criminali senza scrupoli”, poi fuggiti senza prestare soccorso.

Per Zaia non si può parlare di un semplice incidente stradale. “Oggi piangiamo la morte di una bambina. Siamo di fronte a quello che considero un omicidio di una gravità inaudita”, dichiara. L’ex governatore richiama inoltre altri episodi provocati da persone in fuga dopo aver commesso reati e ribadisce la necessità di un segnale forte. “Chi utilizza un’automobile come un’arma deve rispondere fino in fondo delle conseguenze delle proprie azioni. Nessuna indulgenza, massima durezza”, aggiunge ancora, auspicando, nel rispetto del lavoro della magistratura, una pena esemplare nei confronti dei responsabili.

Il presidente del Consiglio regionale del Veneto esprime infine vicinanza alla famiglia colpita dalla tragedia e sostegno alle forze dell’ordine impegnate nelle indagini, con l’auspicio che gli autori del gesto vengano individuati e assicurati al più presto alla giustizia.

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