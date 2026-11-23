Sport

Classifica di A: duello per la vetta tra Lazio e Roma

L'Inter scivola al terzo posto dopo il pareggio (4-4) con l'Atalanta, rilancio Milan

di Cristiana Flaminio - 23 Novembre 2026

Con il roboante pareggio (4-4) dell’Inter in casa dell’Atalanta, la classifica parla “romano”. I nerazzurri, inchiodati dalla clamorosa rimonta dei bergamaschi, scivolano al terzo posto. Il primato è un affare tra romane. La Lazio, vincente per tre a zero in casa sul Lecce, ha blindato la vetta. Ma ora si ritrova a essere rincorsa direttamente della Roma di Gasperini che ha passeggiato contro il Parma. Secondi a meno due, i giallorossi si sono rilanciati e confermati come pretendenti allo scudetto. Dietro le romane, le due milanesi. L’Inter, scivolata al terzo posto, ma soprattutto il Milan che ha regolato il Frosinone (5-1) e s’è piazzata a ridosso della lotta scudetto.

Come cambia la classifica di A alla 12esima

Dietro le quattro di testa, continua la corsa del Como che ha superato il Cagliari. Poi spunta la Juventus. Battuto il Venezia a domicilio, per 4-0, i bianconeri di Spalletti ritrovano slancio e aria d’Europa. Il Frosinone scivola fuori, tallonato dal Napoli che è tornato al successo contro il Torino. In coda, l’Udinese muove la classifica con il pareggio strappato al Bologna. Il Monza giocherà questa sera contro la Fiorentina nel posticipo mentre il Venezia rimane a segnare il passo. Il Sassuolo non risponde alla cura D’Aversa, almeno non all’esordio e il Genoa di De Rossi può allungare sulle zone basse della classifica.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI SPORT