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Manchester, paura al concerto di Don Toliver: sostanza misteriosa tra la folla

Allarme alla Co-op Live Arena durante la tappa britannica del rapper statunitense. La polizia indaga

di Ernesto Ferrante - 23 Novembre 2026

Momenti di forte tensione domenica sera alla Co-op Live Arena di Manchester, dove oltre 12mila persone sono state evacuate durante il concerto del rapper americano Don Toliver dopo la diffusione di una sostanza ancora non identificata tra gli spettatori. L’incidente si è verificato poco dopo le 22, quando numerosi presenti hanno iniziato a segnalare bruciore agli occhi, tosse e difficoltà respiratorie. La Greater Manchester Police ha dichiarato un “major incident”, mobilitando forze dell’ordine, personale sanitario e squadre specializzate per la gestione di sostanze potenzialmente pericolose. Secondo le autorità, il pubblico è stato fatto defluire in modo ordinato e senza ulteriori criticità.

L’ipotesi del gas lacrimogeno

Nelle prime ore successive all’emergenza, il North West Ambulance Service ha riferito che la sostanza sarebbe stata “ritenuta gas lacrimogeno”, probabilmente rilasciato nelle fasi finali dello spettacolo. Successivamente, tuttavia, la polizia ha preferito parlare di una “sostanza sconosciuta”, precisando che saranno necessari accertamenti scientifici per stabilirne con certezza la natura. Sui social network sono rapidamente comparsi video girati dagli spettatori che mostrano persone tossire, coprirsi naso e bocca e dirigersi verso le uscite dell’arena. Le immagini hanno contribuito ad amplificare la preoccupazione nelle ore successive all’accaduto.

Oltre 50 persone visitate dai sanitari

Il servizio di ambulanza del Nord-Ovest dell’Inghilterra ha reso noto che più di 50 persone sono state sottoposte a valutazione medica sul posto. Molti presentavano sintomi oculari e respiratori compatibili con l’esposizione a sostanze irritanti. Una persona è stata trasferita al Manchester Royal Infirmary per ulteriori controlli, mentre per gli altri non sono state segnalate condizioni gravi. Le squadre specializzate hanno inoltre avviato procedure di decontaminazione a scopo precauzionale e invitato chiunque abbia partecipato all’evento e manifesti successivamente sintomi a rivolgersi a una struttura sanitaria.

Indagini aperte sulle cause

“Comprenderemo pienamente quale fosse questa sostanza e come si sia verificato l’incidente”, ha dichiarato l’assistente capo della polizia Steph Parker, confermando che l’inchiesta è ora concentrata sull’identificazione dell’agente responsabile e sulle modalità con cui sarebbe stato introdotto all’interno dell’arena. La Co-op Live Arena, la più grande struttura per eventi indoor del Regno Unito, ha fatto sapere di collaborare con gli investigatori per chiarire ogni aspetto dell’accaduto.

Il tour prosegue verso Londra

Don Toliver, all’anagrafe Caleb Zackery Toliver, era a Manchester per una delle tappe del suo “Nitrous Tour”. Al momento non risultano modifiche alle prossime date britanniche dell’artista, atteso nelle prossime ore alla O2 Arena e successivamente alla OVO Arena Wembley di Londra.

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