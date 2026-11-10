Attualità

Difesa, la “tenaglia” estera e la risposta dell’Italia

L'impegno nazionale per creare una rete di protezione e sviluppo dalle insidie delle imprese straniere

di Angelo Vitale - 10 Novembre 2026

Oltre il dibattito pubblico ancorato ai grandi bilanci e ai colossi di Stato Leonardo o Fincantieri, dietro le quinte dell’industria si sta combattendo un’altra partita decisiva per il futuro tecnologico ed economico dell’Europa. L’Unione Europea ha azionato le leve finanziarie della difesa. La Bei ha triplicato a 3 miliardi i fondi per le pmi della sicurezza. L’European Innovation Council finanzia in equity le tecnologie dual-use. Il programma Safe impone la clausola del 65% di componentistica fabbricata nel continente.

La nuova Difesa europea

Al centro di questo riassestamento c’è l’Italia, secondo pilastro manifatturiero d’Europa. Nei distretti della meccatronica, della sensoristica, dell’aerospazio e dell’intelligenza artificiale opera una galassia di oltre 2.500 pmi e startup ad alta precisione.

Nate per applicazioni civili, molte di esse detengono oggi le competenze chiave per i droni, la sicurezza cyber e la robotica del futuro. Ma la frammentazione storica e la carenza di capitale di rischio rendono queste eccellenze particolarmente vulnerabili.

La “tenaglia” estera

È qui che s’innesta la prima mossa della tenaglia: il grande shopping del capitale privato internazionale. In campo piattaforme sovranazionali come Onodrim Industries. La scale-up europea sostenuta da colossi del venture capital e valutata 1,3 miliardi di dollari apre per esempio a Torino per rilevare ed aggregare i fornitori della filiera aerospaziale prima che riesca a farlo l’ecosistema finanziario locale.

Consapevole che cedere la proprietà di queste pmi significa perdere pezzi strategici di sovranità nazionale, il Ministero della Difesa ha avviato una risposta articolata.

La risposta

La linea guidata da Guido Crosetto punta a superare il tradizionale duopolio dei grandi contractor integrando direttamente i piccoli innovatori. Con il lancio della Piattaforma dei Portatori di Interesse, la Difesa si offre come “cliente di lancio” e stazione appaltante per la ricerca ad alto rischio delle pmi dual-use.

Sul piano commerciale e protettivo, la nuova intesa strategica tra la Direzione Nazionale Armamenti, Sace e Aiad punta a blindare l’export del Made in Italy tecnologico attraverso garanzie pubbliche e accordi Government-to-Governmen.

Parallelamente, iniziative come il Piano nazionale della ricerca militare e l’hub Nato Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic a Torino puntano a costruire un ecosistema protetto di incubazione nazionale.

Il retroscena industriale

Lo scenario svela così una corsa per tempo e contro il tempo. Da un lato l’attrazione dei fondi internazionali pronti a incorporare il know-how italiano nei nuovi conglomerati esteri. Dall’altro l’impegno nazionale per creare una rete di protezione e sviluppo. La posta in gioco non è solo la crescita economica, ma il peso strategico dell’Italia nell’architettura di sicurezza del continente.