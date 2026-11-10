Cronaca

I bambini – soldato della mafia in Francia

Il fenomeno ha superato i confini nazionali ed è arrivato al Parlamento Europeo

di Dave Hill Cirio - 10 Novembre 2026

Dalle banlieue di Marsiglia all’intero territorio nazionale, il crimine organizzato ha varcato in Francia una soglia drammatica: adolescenti trasformati sistematicamente in una milizia di “bambini soldato” usa e getta.

I bambini-soldato dalla mafia francese

Non si tratta più soltanto di manodopera di strada per lo spaccio, ma dell’ingaggio mirato di minori impiegati come sicari ed esecutori di punizioni dimostrative. A guidare questo cambio di marcia è una logica spietata e digitalizzata. Il suo simbolo principale è la DZ Mafia, il potente cartello marsigliese al centro di una violenza senza precedenti.

Il reclutamento è digitale e pesa la logica del “clic”. Il punto di svolta risiede nelle modalità di adescamento. Le gang non pescano più unicamente nei quartieri degradati locali, ma estendono la rete su scala nazionale attraverso social media come Snapchat e TikTok.

Giovani vulnerabili di Parigi, Nantes o Lille vengono attratti da annunci che promettono guadagni facili. Allettati da abiti firmati e beni di lusso per presunte mansioni di custodia o trasporto. Una volta arrivati sul posto, la trappola si chiude: i ragazzi vengono privati dei documenti, isolati in stanze fantasma e precipitati in una spirale di ricatti e finti debiti. La violenza diventa una modalità “as a service”.

L’esecuzione di un pestaggio, un incendio doloso o un omicidio su commissione viene ingaggiata tramite chat crittografate con la stessa semplicità con cui si ordina un servizio a domicilio. Monta la barbarie e avanza il crollo dei tradizionali codici criminali.

Le inchieste

Le Procure e i report dell’osservatorio Notes de Seguretat descrivono il crollo totale dei tradizionali “codici d’onore” criminali. I vertici dei cartelli considerano questi minori come “mattoni nel muro”. Li trattano come pedine intercambiabili e prive di peso umano.

A 14 o 15 anni, adolescenti provati da contesti di grave degrado si ritrovano ad impugnare armi d’assalto Kalashnikov o a filmare torture brutali per terrorizzare i gruppi rivali. Le conseguenze sono drammatiche: esecuzioni pubbliche di quindicenni e salme date alle fiamme per cancellare le tracce.

I magistrati d’Oltralpe parlano ormai di una vera e propria forma di schiavitù moderna e narco-terrore, in cui i sicari agiscono con un distacco emotivo agghiacciante, considerandosi semplici ingranaggi anonimi della rete criminale.

Si “sveglia” l’Europa

Il fenomeno ha superato i confini nazionali ed è arrivato al Parlamento Europeo, che segnala come il quadruplicarsi dei minori coinvolti nel narco-traffico costituisca una minaccia diretta alla sicurezza dell’Unione. Parallelamente, le indagini di Europol hanno documentato i legami transnazionali della DZ Mafia con cartelli internazionali come quello messicano di Sinaloa.

Mentre le forze dell’ordine tentano di contenere l’emergenza con blitz e arresti di massa, le famiglie delle vittime denunciano che la sola risposta repressiva non basta. La sfida, sottrarre i giovanissimi alla fascinazione digitale e al degrado sociale che li rende prede facili della violenza mafiosa.