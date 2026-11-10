Giustizia

Femminicidio: il nuovo reato alla prova della Costituzione

di Maria Teresa Zampogna - 10 Novembre 2026

Il processo per l’uccisione di Federica Torzullo riapre il dibattito sulla legge sul femminicidio. Il marito Claudio Carlomagno, reo confesso, è imputato davanti alla Corte d’Assise di Roma. Per l’accusa, uccise la moglie ad Anguillara Sabazia nel gennaio 2026 perché voleva chiudere la relazione.

È il primo processo in cui viene contestato il nuovo reato di femminicidio, anzichè quello di omicidio. L’omicidio volontario, previsto dall’art. 575 del codice penale, punisce chi uccide un’altra persona, uomo o donna: la pena base è la reclusione non inferiore a 21 anni, ma le aggravanti possono portare all’ergastolo. Il femminicidio è, invece, un reato autonomo, introdotto nell’art. 577-bis c.p. dalla L. 181/25, in vigore dal 17 dicembre 2025.

Non basta che la vittima sia una donna: occorre provare che l’uccisione avvenga come atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna, oppure in relazione al rifiuto di instaurare o mantenere un rapporto affettivo, o come atto di limitazione delle sue libertà individuali. La pena prevista è fissa: l’ergastolo. Se mancano questi elementi, resta l’omicidio, eventualmente aggravato. Il legale dell’imputato Carlomagno ha sollevato questione di illegittimità costituzionale del nuovo reato di femminicidio, contestando tre aspetti.

Il primo riguarda l’art. 3 della Costituzione, che garantisce l’uguaglianza davanti alla legge «senza distinzione di sesso»: secondo la difesa, la norma crea una disparità nella punizione in base al sesso della vittima. Il secondo richiama l’art. 25 Cost.: per il legale, parole come «controllo», «possesso» e «dominio» non definiscono con sufficiente precisione il nuovo reato. Il terzo rilievo riguarda la pena e l’art. 27 Cost., secondo cui le pene «devono tendere alla rieducazione del condannato».

Per la difesa, l’ergastolo previsto quale sanzione fissa non consente un adeguato adattamento della pena al caso concreto, anche se la legge prevede riduzioni in presenza di attenuanti. Il 27 ottobre 2026 la Corte d’Assise ha respinto la richiesta, ritenendo la questione «non rilevante» in quel momento. La difesa ha annunciato di volerla riproporre non essendo manifestamente infondata. Pertanto il processo prosegue senza rinvio alla Corte Costituzionale.

Infatti, il giudice non può annullare la legge: se la questione serve a decidere il processo ed è «non manifestamente infondata», cioè il dubbio non è palesemente privo di basi, il giudice sospende il giudizio e invia gli atti alla Consulta. Altrimenti respinge la richiesta motivando e il processo continua. Non occorre che sia già convinto dell’incostituzionalità: a decidere è la Corte Costituzionale. Le critiche precedono il caso Torzullo.

L’Unione delle Camere Penali Italiane aveva sollevato dubbi sull’uguaglianza della tutela, sulla precisione della norma e sulla scelta della pena, definendo l’introduzione del nuovo reato di femminicidio un’affermazione del «diritto penale simbolico»: una risposta che, secondo l’associazione dei penalisti, comunica attenzione al fenomeno senza investire risorse adeguate per contrastarlo, soprattutto sul terreno educativo. In effetti, l’ergastolo era già applicabile all’omicidio in presenza di determinate aggravanti e sorgono parecchi dubbi sull’efficacia preventiva dell’inasprimento penale. Ciò non significa negare il fenomeno della violenza di genere, ma dubitare della risposta penale. Chi ha sostenuto la riforma, invece, sostiene che la differenza tra i due reati riguarda la spinta ad uccidere una donna per odio o disprezzo, considerandola inferiore, non un maggior valore della sua vita. Per cui la severità della pena sarebbe motivata dalla particolare connotazione della condotta, avendo come obiettivo la tutela della donna anche fuori dalla famiglia.

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