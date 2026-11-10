Esteri

Ad Abu Dhabi i colloqui nel formato di Miami tra russi, americani e ucraini

L'Eliseo avverte: una pace stabile passa necessariamente dal coinvolgimento degli alleati europei

di Mauro Trieste - 10 Novembre 2026

Prendono il via oggi ad Abu Dhabi i colloqui sulla guerra in Ucraina nel cosiddetto “formato di Miami”, un meccanismo negoziale che coinvolge Russia, Stati Uniti e Ucraina. A ricordarlo sono fonti dell’Eliseo, che rivendicano la presenza europea attraverso il formato E3, a livello di consiglieri per la sicurezza nazionale, con Francia, Regno Unito e Germania affiancati dalle istituzioni dell’Unione europea e dalla Nato. Questa volta, fanno sapere da Parigi, partecipano anche rappresentanti italiani.

La Francia è rappresentata da Emmanuel Bonne e Xavier Chatel. Ma il messaggio politico lanciato dai transalpini va oltre la composizione della delegazione. “Lavoriamo fianco a fianco con gli ucraini e il nostro obiettivo è far valere un principio essenziale: la ricerca della pace in Ucraina e la sicurezza in Europa sono indissolubilmente legate”, affermano le fonti francesi.

La presidenza francese insiste su un punto considerato cruciale: “Non può esserci un accordo duraturo in Ucraina senza tenere conto della sicurezza europea, né un accordo sulla sicurezza in Europa senza gli europei”. Un richiamo diretto alla necessità che il continente non resti spettatore dei negoziati che potrebbero ridisegnare gli equilibri strategici dell’area. L’obiettivo, conclude l’Eliseo, è garantire che “gli interessi e le preoccupazioni degli europei siano pienamente presi in considerazione” nelle prossime fasi del processo diplomatico.

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