Attualità

Honda, blitz in Usa con 3 miliardi sull’ibrido

La strategia del colosso giapponese negli Stati Uniti

di Elizabeth Costello - 10 Novembre 2026

Nel grande scacchiere dell’automotive globale, la rotta tra Tokyo e Washington si tinge di pragmatismo. Mentre gli accordi commerciali Usa-Giappone blindano la catena di fornitura di minerali critici ed esentano da dazi i componenti chiave per le batterie, il mercato automobilistico americano vive una profonda metamorfosi.

Automotive, blitz Honda in Ohio

L’autunno del 2025 ha segnato lo stop ai crediti d’imposta per le auto elettriche sotto l’amministrazione Trump. E ha innescato un calo nelle vendite spingendo la domanda verso i veicoli ibridi, favoriti dai prezzi elevati del carburante.

In questo scenario, Honda Motor risponde piazzando una fiches pesante. E’ un investimento da circa 3 miliardi di dollari per realizzare in Ohio il suo sesto stabilimento di assemblaggio negli Stati Uniti.

La struttura, operativa dal 2029 nei pressi di East Liberty, sfornerà 240.000 suv ibridi all’anno e genererà oltre 2.000 posti di lavoro.

Così, eleverà la capacità produttiva nordamericana del gruppo a 1,91 milioni di unità.

La strategia in Usa e nel mondo

Bob Nelson, vicepresidente esecutivo di American Honda Motor, dice che la nuova fabbrica sarà tra le più avanzate al mondo e altamente flessibile. E che punta a convertire le linee tra ibrido, benzina ed elettrico in base ai venti di mercato.

Non si tratta di un caso isolato. Il colosso nipponico prevede il lancio di 15 nuovi modelli ibridi a livello globale entro l’anno fiscale 2029. Penetrando nella rete industriale statunitense e sfruttando i patti bilaterali, Honda trasforma l’incertezza politica in un vantaggio competitivo.