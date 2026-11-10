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Il surplus commerciale della Cina supera i 1000 miliardi

L'economia del Dragone continua a macinare record mentre si indebolisce il ruolo dell'Europa

di Pietro Pertosa - 10 Novembre 2026

Il surplus commerciale della Cina ha già raggiunto quota mille miliardi di dollari. E l’anno non è ancora finito. Il Dragone continua a ruggire. E i numeri dell’economia asiatica si rivelano, al solito, in crescita costante e, soprattutto, a doppia cifra. I dati pubblicati dall’amministrazione cinese generale delle dogane riferiscono il raggiungimento, già a ottobre, di una vera e propria “milestone” nei conti economici asiatici. In dieci mesi, la bilancia commerciale di Pechino non solo si conferma in attivo ma pende, verso il guadagno, per una cifra nettamente superiore ai mille miliardi di dollari.

Il surplus commerciale della Cina oltre mille miliardi

Da dove nasce questo risultato? Semplice, dall’aumento dell’export e, più in generale, dei volumi del commercio estero cinese. Le importazioni, nei primi dieci mesi di quest’anno, sono di molto aumentate per la Cina. La risalita della voce import s’è attestata addirittura al 41,6 per cento. Contestualmente, però, si sono ulteriormente irrobustite le già forti esportazioni. Un ulteriore +35,2% alla colonna export ha portato il commercio cinese a rafforzare il suo attivo. L’export asiatico, a quanto risulta all’agenzia, è stato trainato dall’Ai e dunque dai prodotti cinesi necessari alla filiera. L’import, invece, ha risentito della necessità di acquistare più materie prime per stare al passo con le richieste dei mercati.

L’Europa non è più vicina

A concorrere al surplus commerciale della Cina pure i dati europei. Che rappresentano una sorta di paradigma di come si stiano evolvendo le relazioni sino-europee. L’import dalla Germania è calato del 2,6% mentre l’export è salito del 33,5 per cento. Secondo gli analisti, la debole domanda interna inciderebbe sugli affari degli europei nella terra del Dragone. A ottobre però le importazioni dagli Stati Uniti, dal Sud-est asiatico e dall’Africa hanno registrato incrementi compresi tra il 35% e il 42%.

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