Cronaca

Terremoto a Cosenza, scossa di magnitudo 3,5

di Martino Tursi - 10 Novembre 2026

Terremoto a Cosenza. La scossa si è registrata questa mattina alle ore 8.38. Stando ai rilievi e alle stime degli analisti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), si è trattato di un sisma di magnitudo 3.5 gradi con epicentro localizzato a due chilometri dal territorio di Cerisano, a una profondità di circa nove chilometri. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione locale. Tante sono state le persone che sono scese in strada.

Terremoto a Cosenza

La scossa si è registrata dunque questa mattina. Ed è stata avvertita distintamente in tutto il territorio anche nel capoluogo provinciale. Tanta gente ha lasciato le abitazioni per riversarsi in strada. Ora sono in corso i controlli per comprendere se ci siano stati danni a causa del terremoto. Per il momento non sembra che siano da segnalare problemi di sorta. La Calabria rimane una delle aree a maggiore rischio sismico del Paese. A gennaio scorso un’altra scossa si era registrata nell’area. Per la precisione aveva interessato Catanzaro ma anche quel terremoto fu distintamente avvertito dai cittadini di Cosenza.

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