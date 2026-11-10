Politica

Decreto armi, il giallo della firma di Giorgetti e cosa c’è dietro

Le indiscrezioni, il chiarimento e il delicato equilibrio della maggioranza

di Angelo Vitale - 10 Novembre 2026

La notizia era corsa veloce: il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti non ha siglato il tredicesimo pacchetto di aiuti militari destinato a Kiev. In un clima politico segnato dai recenti distinguo interni alla maggioranza sul sostegno armato all’Ucraina, l’assenza del suo sigillo ha fatto subito ipotizzare uno strappo tra gli alleati di governo.

Decreto armi, Giorgetti firma o non firma?

A stretto giro, il titolare della Farnesina Antonio Tajani per ridimensionare il caso. Trattandosi di un documento classificato, ha spiegato il vicepremier, la normativa non consente la firma elettronica e impone la presenza fisica del ministro.

Avendo già ottenuto il via libera tecnico del Mef e le firme dei ministri Crosetto e Tajani, l’ostacolo sarebbe esclusivamente logistico. Giorgetti si trovava a Bruxelles per impegni istituzionali e apporrà la sigla non appena rientrato a Roma.

Dietro i fatti

Dietro la spiegazione procedurale, il delicato equilibrio politico della coalizione. La linea della Lega, rimarcata a più riprese da Matteo Salvini, guarda con crescente freddezza all’invio di nuovi armamenti.

Sul piano formale l’iter del provvedimento — destinato al passaggio al Copasir e comprensivo di sistemi antiaerei e aiuti civili — prosegue verso la conclusione. Lo stop temporaneo riporta però in primo piano le sensibilità diverse della maggioranza.

Tra la versione ufficiale dell’impedimento materiale e il sospetto mediatico di una frenata tattica, il decreto Ucraina resta lo specchio di una tensione sotterranea mai del tutto sopita.