Cronaca

Sanità e camorra, arrestato Casillo presidente Soresa

Indagata l'ex deputata 5Stelle Teresa Manzo

di Dave Hill Cirio - 10 Novembre 2026

Terremoto giudiziario tra la Regione Campania e i Comuni dell’area vesuviana. La Dda ipotizza un sistema corruttivo a beneficio del clan Veneruso nei settori della sanità, dell’ambiente e dei tributi. Coinvolti anche amministratori locali e manager Asl.

Camorra, la retata di Napoli

Un blitz congiunto del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto di Napoli ha portato all’esecuzione di 13 misure cautelari. L’operazione, nell’ambito di un’ampia inchiesta della Dda partenopea su presunte infiltrazioni camorristiche negli appalti pubblici. In campo perquisizioni mirate nei confronti di 22 indagati.

Al centro dell’ordinanza firmata dal giudice per le indagini preliminari Emilio Mino c’è la figura di Tommaso Casillo, presidente del Consiglio di Amministrazione di Soresa spa. E’ la centrale unica di committenza della Regione Campania per la sanità. Lui ex parlamentare e sottosegretario. Casillo è stato trasferito in carcere con le accuse di corruzione e turbata libertà degli incanti.

Casillo è una figura di spicco del centrosinistra campano. Già senatore della Repubblica dal 2001 al 2006, poi sottosegretario di Stato alle Infrastrutture durante il secondo Governo Prodi fino al 2006. Infine, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania dal 2015 al 2020.

In cella sono finiti anche gli imprenditori Mario e Marco Langella, padre e figlio, operativi nel settore dei servizi. Indagati perché ritenuti dagli inquirenti legati da un rapporto di concorso esterno con il clan Veneruso di Volla.

Contestualmente, la magistratura ha disposto il sequestro preventivo della società “Langella Mario srl”.

Le accuse

L’impianto accusatorio e gli ambiti d’indagine Le indagini, coordinate dai pubblici ministeri Henry John Woodcock e Francesca Paola Colonna Romano con il procuratore aggiunto Ferrigno, disegnano un articolato schema corruttivo. Avrebbe consentito alla consorteria criminale di condizionare le gare e gli affidamenti pubblici nei Comuni di Volla, Casoria, Somma Vesuviana e Cercola, oltre a inserirsi nei meccanismi di acquisto del comparto sanitario regionale.

I reati ipotizzati a vario titolo spaziano dall’associazione mafiosa al concorso esterno, fino alla corruzione, alla turbativa d’asta, all’emissione di fatture per operazioni inesistenti e alla tentata estorsione aggravata.

Gli altri profili coinvolti

L’inchiesta registra inoltre 18 posizioni destinate all’interrogatorio di garanzia preventivo a piede libero. Tra i soggetti convocati dal Gip figurano il manager dell’Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo, il sindaco di Volla Vito Di Costanzo e l’ex deputata 5Stelle Teresa Manzo, quest’ultima indagata in merito a presunti accordi per la nomina del commissario coordinatore di un centro servizi.

Manzo, all’epoca dei fatti, vicepresidente della Commissione parlamentare di controllo sugli enti previdenziali.

La vicenda che la vede indagata ruota attorno all’incarico conferito il 30 novembre 2020 dal ministro dello Sviluppo Economico dell’epoca Stefano Patuanelli a Dario Vicidomini in qualità di commissario coordinatore del Centro Unico di Servizi per le società cooperative.

Secondo l’impostazione accusatoria, la nomina di Vicidomini (anch’egli indagato) sarebbe stata favorita da Manzo con il sostegno dell’allora consigliere regionale Gennaro Saiello. In controprestazione per la sponsorizzazione politica, Vicidomini si sarebbe poi impegnato ad assumere e retribuire Alessandro Martino, compagno dell’ex parlamentare, iscritto a sua volta nel registro degli indagati.

La Manzo non fu riconfermata dai 5Stelle nel listino delle ultime Politiche ed era tornata al suo lavoro di consulente nel settore dei patronati.