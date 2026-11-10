Sicurezza

IL PICCHIO- La Sicurezza delle visualizzazioni

di Giuseppe Tiani - 10 Novembre 2026

L’Europa deve diventare una potenza. Nel frattempo, si prega il mondo di attendere. Mosca trattenga le minacce, Pechino rallenti la corsa tecnologica, Washington ci avvisi prima di decidere anche per noi. A Bruxelles cercano l’unanimità. Nel campo largo delimitano l’indefinito perimetro. Prima i confini della coalizione, poi la sicurezza europea. Schlein vuole una difesa comune e contesta ventisette riarmi separati. Ha un argomento.

Conte propone pace e disarmo condiviso. Ha un auspicio. Chi protegge il Paese mentre aspettiamo che gli altri condividano? Le minacce, per una deplorevole mancanza di sensibilità politica, non rispettano i tempi delle coalizioni. In Italia la presenza dello Stato si vede. Crosetto va al Quarticciolo a ringraziare i carabinieri. Fa bene. La solidarietà non richiede un nulla osta del Viminale.

La direzione dell’ordine e della sicurezza pubblica ha però un titolare, il ministro dell’Interno. Lo stabilisce la legge, che fa meno visualizzazioni dei video della visita su YouTube. L’Arma è una forza armata con funzioni di polizia. Le due funzioni non rendono intercambiabili le competenze dei ministri. Per l’ordine e la sicurezza pubblica l’Arma dipende funzionalmente dall’Interno, come prevede il Codice dell’ordinamento militare, lettura meno agile di uno Short. Ascoltare una spiegazione sui pattugliamenti non significa assumerne il comando.

Le competenze non passano al ministro meglio inquadrato. La visita non dimostra una militarizzazione, ma il Quarticciolo è un quartiere, non un fronte di guerra. Ha bisogno di indagini, controllo del territorio e servizi pubblici. Prefetti e Questori della Repubblica hanno responsabilità anche fuori dall’inquadratura. Il dubbio torna nel progetto «Cognitive warfare» annunciato dal comandante generale dei Carabinieri, Luongo. Le «nostre infrastrutture critiche» sono quelle dell’Arma o del Paese? Il possessivo è breve. Il perimetro potrebbe essere vastissimo. Siap, Coisp e Sap chiedono chiarezza su attribuzioni e sovrapposizioni.

Per le infrastrutture critiche informatizzate d’interesse nazionale esistono compiti specifici della Polizia di Stato, attraverso la Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica e il CNAIPIC (Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche), ferme restando le competenze degli altri organismi. Gli hacker cercano le falle. Evitiamo di aiutarli discutendo a chi tocchi. La lingua inglese amplia il vocabolario. Per ampliare le competenze serve altro. Alessandro Butticè ha raccontato su queste pagine del protocollo fra Carabinieri e Agenzia delle Entrate, contestato dai sindacati della Guardia di Finanza e difeso da rappresentanze dell’Arma.

Poi lo stop, ricondotto dalle cronache a Giorgetti. Nella replica, l’Arma ha precisato che l’intesa era formativa, senza nuovi poteri tributari, e che l’Agenzia intendeva recedere per approfondimenti. Imparare non significa invadere. Ma perché il confronto sulle competenze è arrivato dopo la firma? Prima il protocollo, poi la polemica, infine gli approfondimenti. E «senza nuovi oneri» non significa che personale, strutture e formazione siano gratuiti. Anche sugli sportelli serve precisione. La frase sui commissariati di Torino che chiudono di notte, attribuita al rappresentante dei carabinieri intervenuto tempo fa all’incontro con il sottosegretario alla Difesa Perego, richiede una distinzione.

Limitare, per carenza di personale, l’orario di ricezione delle denunce non cancella l’operatività del presidio. A Roma e nelle città, la Questura e i commissariati distaccati ricevono denunce anche di notte. Esistono stazioni dell’Arma che chiudono al pubblico alle diciassette e altre che, fuori orario, collegano il citofono alla centrale operativa. Un servizio utile. Ma se lo sportello altrui diventa uno Stato assente, il proprio citofono non può diventare uno Stato onnipresente.

La precisione ha valore interforze. A poliziotti, carabinieri e finanzieri servono strumenti e direttive chiare. Moltiplicare strutture che si contendono personale già insufficiente non è una soluzione. Le targhe, purtroppo, non fanno il turno di notte. Si rafforzano le specializzazioni o ciascuno riproduce quelle degli altri? Confusione e sovrapposizioni sono quotidiane. La politica intervenga e corregga.

Se c’è un disegno, lo esponga al Parlamento e al Paese. Lo Stato non si riorganizza per accumulo di fatti compiuti. Sarebbe utile anche una riflessione dell’autorità giudiziaria, interessata alla chiarezza organizzativa della polizia giudiziaria. La disponibilità diretta riconosciutale dalla Costituzione non rende superfluo il rispetto delle competenze. Il «liberi tutti» non è un modello di coordinamento. Le opposizioni, prese dal campo largo, non se ne accorgono? Potrebbero chiedere chi decide, chi coordina e con quali risorse. E ascoltare chi quel lavoro lo fa.

Per incontrare i sindacati di polizia non occorre l’accordo come per le primarie. Lega e Fratelli d’Italia hanno calendarizzato incontri con i sindacati per l’11 novembre. Forza Italia per il 12. Si discuterà di bilancio, soldi, tutele, previdenza e precariato. Ad oggi non risultano, analoghi appuntamenti delle opposizioni. Se arriveranno, ne darò conto volentieri. Ascoltare non significa risolvere. La maggioranza dovrà dare risposte e quantificare risorse, il confronto è apprezzato ma non paga gli straordinari e non finanzia una pensione.

Poi c’è chi pretende di rappresentare il disagio, il precariato e il lavoro ma ha difficoltà a riconoscere quello in divisa, nonostante tema la rimilitarizzazione trascura di vigilare sulla tenuta dell’ordinamento civile della pubblica sicurezza e la lenta erosione del ruolo delle Autorità di PS. Servono investimenti comuni in Europa ma responsabilità chiare in Italia.

Il Governo risponda delle proprie scelte, le opposizioni comincino dalle domande. La sicurezza non migliora contando le visualizzazioni. E il campo, per quanto largo, resta politicamente piccolo se non trova spazio anche per chi lo protegge.

PER TUTTE LE NEWS SULLA SICUREZZA