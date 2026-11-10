Esteri

Dramma nella fabbrica degli iPhone, tre giovani operai muoiono soffocati da gas tossici

Una tragedia evitabile, polemiche sulle misure di sicurezza nei reparti

di Marzio Amoroso - 10 Novembre 2026

@ANSAfoto

Tre giovani lavoratori hanno perso la vita lunedì sera all’interno dell’impianto gestito dal colosso societario Apple, la Tata Electronics, nel distretto di Krishnagiri, nello Stato del Tamil Nadu. Il drammatico incidente sul lavoro ha acceso immediatamente i riflettori sulle condizioni di sicurezza nei reparti di supporto aziendali.

La dinamica dell’incidente

La catena degli eventi si è sviluppata durante le ordinarie operazioni di manutenzione. Le tre vittime stazionavano nei pressi della grande vasca di filtraggio dell’impianto di trattamento acque. Il primo addetto si è calato nel serbatoio per effettuare un controllo ed è svenuto subito dopo. Il fumo letale presente nella struttura recintata non gli ha lasciato alcuna via di fuga.

Gli altri due colleghi hanno cercato tempestivamente di salvarlo facendosi strada all’interno del bacino. La spaventosa trappola di esalazioni nocive ha sopraffatto entrambi i soccorritori uno dopo l’altro. Un quarto addetto presente sul posto ha notato il pericolo e ha lanciato l’allarme generale. I soccorsi medici giunti sul luogo non hanno potuto salvare i giovani operai.

Le falle nei protocolli di sicurezza

I primi accertamenti svolti dagli ispettori mettono in luce gravissime irregolarità gestionali. L’intervento negli spazi confinati richiede rigorose norme procedurali che sono totalmente mancate. Gli operai lavoravano infatti in subappalto e risultavano completamente privi di adeguate apparecchiature protettive. Le maschere per l’ossigeno e le imbracature di salvataggio non erano a disposizione della squadra.

Stop alle attività e indagini in corso

Le autorità competenti hanno disposto il blocco immediato dell’intero reparto industriale interessato dal disastro. Gli inquirenti intendono fare piena luce sul tipo di gas concentrato nelle vasche reflue. La dirigenza aziendale dovrà presentare un piano dettagliato sulle misure correttive per la tutela dei lavoratori. Anche le multinazionali coinvolte nella filiera produttiva hanno avviato severe verifiche interne sui contratti di manutenzione.

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