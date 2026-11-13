Dublino, von der Leyen: Ue tutelerà suoi interessi e sosterrà Kiev

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"Ovvio che Ue sia inclusa in colloqui di pace"

di Askanews - 13 Novembre 2026

Dublino, 13 nov. (askanews) – La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che l’Europa difenderà i propri interessi e sosterrà l’Ucraina nei colloqui che hanno l’obiettivo di porre fine alla guerra della Russia, dopo che gli inviati statunitensi hanno dichiarato che l’Europa sarà presente al tavolo delle future trattative. “Ritengo sia ovvio che l’Europa sia inclusa nei colloqui di pace per salvaguardare i nostri interessi, ma anche per sostenere l’Ucraina”, ha dichiarato von der Leyen in occasione del vertice Ue a Dublino.