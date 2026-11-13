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Manovra, Confindustria: “Crescita è nostra preoccupazione”

di Cristiana Flaminio - 13 Novembre 2026

La preoccupazione di Confindustria è quella della crescita. Ed è stato questo il focus dell’incontro di questa mattina tra il vicepresidente degli industriali Angelo Camilli, e i rappresentanti del governo sul tema della Manovra. Camilli, all’uscita dall’appuntamento istituzionale a Palazzo Chigi, ha fatto il punto della riunione snocciolando i temi centrali della questione. Il primo riguarda la crescita, che poi è quello che li ricomprende tutti, attraversandoli.

Confindustria e la preoccupazione per la crescita

Il vicepresidente di Confindustria Angelo Camilli ha affermato: “Per noi la preoccupazione principale rimane il tema della crescita, quindi orientare, se possibile in queste settimane di discussione, la legge di bilancio di più sui temi della crescita”. E dunque ha proseguito: “È stato un momento di ascolto e di confronto che chiaramente è sempre molto utile. Noi quello che abbiamo fatto è stato far presente le nostre proposte che abbiamo già presentato in audizione ieri mattina, quindi lo abbiamo sinteticamente fatto anche oggi”.

Dall’energia agli investimenti

La crescita, come ribadisce Camilli, non viene da sé ma è legata naturalmente agli altri macrotemi economici sollevati da Confindustria nell’incontro sulla Manovra. “C’è una forte attenzione da parte nostra – ha spiegato il vicepresidente – sui temi dell’energia, in questo momento stiamo pagando l’energia il doppio rispetto all’anno scorso, quindi ci sono molti settori in grande difficoltà e su quello abbiamo fatto alcune proposte. Poi c’è il tema degli investimenti, quindi dello stimolo agli investimenti: anche questo rimane per noi una priorità assoluta, assieme al rafforzamento del sistema delle imprese, cioè la crescita dimensionale delle nostre imprese, delle pmi, rimane un fattore strategico per il nostro Paese, se vogliamo aumentare il Pil e vogliamo aumentare produttività e quindi salari nelle nostre imprese”.

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