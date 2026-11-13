Sport

Incendiata l’auto di un calciatore della Salernitana

I fatti nella notte. Altissima tensione in città, scattano le indagini

di Martino Tursi - 13 Novembre 2026

Incendiata l’auto di un calciatore della Salernitana. I fatti si sono verificati nelle scorse ore, all’alba di questa mattina. Stando ai resoconti che arrivano dai media locali, l’episodio si sarebbe verificato nel quartiere Arbostella, zona residenziale della città di Salerno. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a estinguere l’incendio e le forze dell’ordine. Che hanno dovuto iniziare gli accertamenti del caso e cominciare a fare rilievi. Per comprendere l’esatta dinamica dell’accaduto e capire cosa sia davvero successo.

In fiamme l’auto di un calciatore della Salernitana

La Salernitana gioca nel girone C del campionato di Terza Serie. Ha inanellato un percorso non proprio entusiasmante e i risultati non arrivano. Al punto che la squadra, accreditata tra le papabili alla promozione in B, si ritrova a languire nelle parti basse della classifica. Il clima, in città, è abbastanza teso. I tifosi sono in aperta contestazione. Tanto con la società quanto con la stessa squadra. Ora l’episodio sembra alzare ulteriormente la tensione. In fiamme l’auto che era in uso a un calciatore della Salernitana. Proprio mentre i tesserati erano in ritiro.

Dentro e fuori dal campo

Sui fatti ora indagano le forze dell’ordine. Bisognerà ricostruire l’accaduto e comprendere le ragioni alla base dell’episodio. Intanto il clima in città si fa ancora più irrespirabile. Già prima molti tesserati avevano chiesto di essere ceduti a gennaio mentre la proprietà continua a tenere la porta aperta ad eventuali compratori disposti ad accollarsi il club. Intanto, domenica, c’è all’Arechi il big match contro il Catania. Che vale più di tre punti e non solo per lo scontro, affascinante, tra due grandi realtà sportive del Sud.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI SPORT