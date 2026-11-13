Esteri

Mosca, esplode un’auto: gravemente ferito Serhiy Zavorotny, ex consigliere del premier ucraino Azarov

Il Comitato investigativo ha aperto un'inchiesta per tentato omicidio

di Ernesto Ferrante - 13 Novembre 2026

Serhiy Zavorotny, 72 anni, giornalista ed ex consigliere dell’ex primo ministro ucraino Mykola Azarov, è rimasto gravemente ferito nell’esplosione di un’automobile a Mosca. L’uomo è stato soccorso e trasferito in ospedale. Sull’accaduto è stata aperta un’indagine per tentato omicidio dal Comitato investigativo russo, come riferisce l’agenzia Ria Novosti citando fonti delle forze dell’ordine. Secondo quanto riportato dalla Tass, che cita una fonte, l’esplosione è avvenuta in via Kirovogradskaya, nei pressi del civico 5, nella zona meridionale della capitale.

I legami con Azarov e le posizioni filorusse

Zavorotny ha trascorso gran parte della propria carriera in Ucraina, dove è stato portavoce del governo di Mykola Azarov durante la presidenza di Viktor Yanukovych, dal 2010 al 2014. In precedenza aveva lavorato per il quotidiano russo filocremlino Komsomolskaya Pravda e diretto, tra il 2003 e il 2004, l’ufficio stampa della formazione Rodina alla Duma di Stato. Dopo la fuga di Azarov in Russia, nel 2015 contribuì alla fondazione del cosiddetto Comitato per la Salvezza dell’Ucraina. Nato a Khabarovsk, nell’Estremo Oriente russo, anche Zavorotny si sarebbe trasferito a Mosca dopo la rivoluzione di Maidan del 2014, che portò alla caduta di Yanukovych. Da allora avrebbe sostenuto posizioni filocremlino e fortemente critiche nei confronti dell’Occidente, secondo quanto ricostruito dal Moscow Times.

Nel 2018 pubblicò con il giornalista Alexei Berdnikov un libro dedicato alla caduta di Yanukovych, intitolato “Yanukovych si è arreso. Il Dipartimento di Stato ha accettato. Come la Russia ha perso l’Ucraina”. Il volume presentava gli eventi di Maidan come un colpo di Stato sostenuto dagli Stati Uniti. Un rapporto del 2020 della Commissione intelligence del Senato americano, dedicato alle interferenze russe nelle elezioni presidenziali del 2016, identifica inoltre Zavorotny come un ufficiale del Servizio di intelligence estera russo (Svr) coinvolto in operazioni di influenza.

Restano da chiarire le circostanze dell’esplosione e le eventuali responsabilità. L’inchiesta russa dovrà accertare la dinamica dell’attentato e individuare i responsabili.

Leggi tutte le news di Esteri