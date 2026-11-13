Cultura & Spettacolo

Duran Duran, lo storico batterista Roger Taylor lascia la band per motivi di salute

Dopo oltre quarant'anni di musica e successi planetari, un altro pezzo di storia del pop anni Ottanta esce di scena

di Gianluca Pascutti - 13 Novembre 2026

@ANSAfoto

Una notizia scuote il mondo del pop e del rock internazionale. Roger Taylor lascia i Duran Duran dopo decenni di successi planetari e palchi condivisi. Lo storico batterista britannico, oggi sessantaseienne, ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dalle scene musicali. La decisione arriva al termine di una riflessione profonda legata alle sue condizioni fisiche.

I motivi del ritiro di Roger Taylor

Alla base di questo addio doloroso c’è un problema medico serio per un musicista. Roger Taylor soffre infatti di un acufene progressivamente peggiorato nel corso degli ultimi anni. Questo disturbo all’udito è diventato ormai troppo severo per permettergli di continuare a suonare dal vivo. Dopo aver consultato attentamente i suoi medici, l’artista ha scelto di fermarsi per tutelare la propria salute a lungo termine. Nel suo messaggio ai fan, il batterista ha spiegato che è arrivato il momento di ascoltare il proprio corpo. Ha inoltre definito questo passo come una delle scelte più difficili della sua intera vita.

Un addio al culmine del successo

Il ritiro di Roger Taylor avviene proprio mentre la formazione inglese vive una seconda giovinezza artistica. Negli ultimi tempi, i Duran Duran hanno infatti raccolto trionfi straordinari in tutto il mondo. La band ha concluso un fortunato tour tra il Regno Unito e l’Europa e ha suonato come headliner a Londra. A questi traguardi si aggiungono l’ingresso nella prestigiosa Rock & Roll Hall of Fame e il ritorno in studio con Nile Rodgers. Il musicista ha quindi preferito salutare il suo pubblico uscendo di scena al massimo della forma.

Il messaggio della band e il futuro dei Duran Duran

Nonostante la grande tristezza, i compagni di avventura hanno accolto la notizia con enorme affetto. Simon Le Bon, Nick Rhodes e John Taylor hanno espresso totale sostegno nei confronti dell’amico di sempre. I tre musicisti hanno ricordato quanto il suo stile alla batteria abbia definito il sound del gruppo fin dal 1978. Per Taylor si tratta in realtà del secondo addio, dopo la lunga pausa presa nel 1985 fino alla reunion del 2001. Questa volta, però, la scelta appare definitiva. I Duran Duran continueranno comunque la loro attività musicale in studio e dal vivo. Resta ora da scoprire chi prenderà il posto di Roger Taylor dietro i tamburi nei prossimi concerti.

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