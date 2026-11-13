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Jensen Huang, tre amanti e un divorzio da record: il re di Nvidia rischia di perdere metà patrimonio

Dalla presunta spia cinese alle relazioni con due collaboratrici, lo scandalo travolge il miliardario dell’intelligenza artificiale. Lui lascia Nvidia, la moglie Lori tace e i bookmaker scommettono sulla separazione più costosa della storia.

di Nicola Santini - 13 Novembre 2026

Jensen Huang, 63 anni, una fortuna da circa 145 miliardi di dollari e un matrimonio che dura da oltre quarant’anni, rischia di scoprire che la cosa più costosa al mondo, dopo aver costruito un impero tecnologico, potrebbe essere disfarsene per questioni di cuore.

O, per essere precisi, di corna. Il fondatore di Nvidia, colosso dei chip che alimentano l’intelligenza artificiale, è finito al centro di uno scandalo sentimentale che ormai somiglia a una serie televisiva scritta da qualcuno particolarmente fantasioso. Con una differenza. I protagonisti esistono, le cifre fanno girare la testa e le amanti, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero addirittura tre.

Insomma, avevamo un Rocco Siffredi all’orientale e nessuno se n’era accorto. Complice quell’aria da professore di ingegneria che, evidentemente, nascondeva un curriculum sentimentale assai più movimentato di quello professionale.

Jensen Huang e il divorzio da Lori: per ora soltanto ipotesi

Cominciamo dalla notizia che sta facendo impazzire gli americani. Il possibile divorzio tra Jensen Huang e la moglie Lori potrebbe diventare uno dei più costosi della storia, superando persino quello tra Jeff Bezos e MacKenzie Scott.

Attenzione, però, perché qui la fantasia corre più veloce degli avvocati. Al momento risulta che sia stata ammessa un’infedeltà, mentre manca qualsiasi conferma pubblica di una richiesta formale di divorzio. Lori Huang, che ha conosciuto il futuro miliardario quando entrambi erano studenti, mantiene il silenzio. Un silenzio che, considerata la situazione, può significare parecchie cose, compresa la comprensibilissima voglia di evitare che il proprio matrimonio diventi materia di discussione per mezzo pianeta.

La coppia si è sposata nel 1985, quando Nvidia doveva ancora nascere. Se la separazione arrivasse davvero, il patrimonio accumulato durante il matrimonio potrebbe diventare oggetto di una trattativa gigantesca. Le stime giornalistiche evocano una divisione da oltre 70 miliardi di dollari, ma la cifra effettiva dipenderebbe dagli accordi patrimoniali e dalle norme applicabili.

Le scommesse sul divorzio di Jensen Huang

Nel frattempo, mentre la moglie tace, gli scommettitori parlano eccome. Su Polymarket sono stati aperti mercati dedicati all’eventualità che Jensen Huang divorzi entro la fine del 2026 oppure entro marzo 2027. Le puntate hanno già raggiunto volumi di centinaia di migliaia di dollari, con probabilità che oscillano seguendo le indiscrezioni.

È una delle meraviglie del nostro tempo. Un uomo rischia di vedere andare in pezzi il proprio matrimonio e qualcuno, dall’altra parte del mondo, cerca di guadagnare qualche dollaro indovinando quando arriveranno le carte dell’avvocato.

Il mercato delle previsioni, naturalmente, misura le aspettative di chi scommette, mica le intenzioni di Lori. Che potrebbe decidere di perdonare il marito, chiedere il divorzio oppure prendersi tutto il tempo necessario per scegliere come affrontare una vicenda diventata pubblica suo malgrado.

Dalla presunta spia cinese alla terza amante

La faccenda ha cominciato a prendere una piega particolarmente imbarazzante quando è emersa la relazione con Alice Huang, imprenditrice cinese legata al settore dei data center, sospettata dall’intelligence americana di avere rapporti con Pechino. Accuse contestate dalla Cina e ancora oggetto di verifiche.

Jensen Huang ha ammesso pubblicamente di essere stato infedele alla moglie, chiedendo scusa alla famiglia. Sembrava già materiale sufficiente per mandare in pensione qualsiasi consulente d’immagine.

Poi è arrivato il nome di Kimberly Powell, vicepresidente della divisione sanitaria di Nvidia, indicata dalla stampa americana come protagonista di un’altra relazione extraconiugale. E proprio quando si pensava che il cast fosse completo, Reuters ha riferito, citando due fonti informate, dell’esistenza di una terza presunta relazione con un’altra dipendente dell’azienda, la cui identità resta riservata.

Quest’ultima indiscrezione attende conferme dirette. Intanto il quadro raccontato dai giornali americani si è fatto decisamente affollato. Viene quasi da chiedersi dove Huang trovasse il tempo per occuparsi anche dei semiconduttori.

Jensen Huang lascia Nvidia dopo lo scandalo

Le conseguenze professionali, invece, sono già arrivate. Il 12 novembre Huang ha lasciato la guida di Nvidia e il consiglio di amministrazione, mentre la direttrice finanziaria Colette Kress ha assunto temporaneamente il ruolo di amministratrice delegata.

Per un uomo che aveva fondato l’azienda nel 1993, trasformandola in uno dei protagonisti assoluti della rivoluzione tecnologica, è un’uscita di scena clamorosa. Tanto più che la vicenda sentimentale si è intrecciata con questioni delicate di sicurezza nazionale e con un’indagine interna avviata per chiarire eventuali rischi legati ai rapporti con Alice Huang.

In Borsa la notizia ha provocato pesanti oscillazioni, mentre gli investitori si interrogano sul futuro di un gruppo che per decenni ha avuto nel suo fondatore il principale punto di riferimento.

Lori Huang, la moglie che potrebbe decidere tutto

Eppure, in questa storia, il personaggio più interessante potrebbe essere proprio quello che finora ha parlato meno. Lori Huang ha condiviso con il marito gli anni precedenti alla ricchezza, la nascita di Nvidia e l’ascesa di un’impresa diventata un gigante mondiale. I loro due figli, Madison e Spencer, lavorano nell’azienda di famiglia.

Adesso il suo nome compare accanto a cifre astronomiche e a ipotesi di separazione che, almeno per il momento, appartengono alla cronaca delle possibilità.

Qualcuno ha già cominciato a fare i conti su quanto potrebbe costare al miliardario un eventuale addio. Sarebbe interessante sapere cosa ne pensi la diretta interessata, che per ora ha lasciato ai giornali il compito di raccontare e ai bookmaker quello di indovinare.

Huang, che ha contribuito a insegnare alle macchine come elaborare quantità immense di informazioni, si trova intanto alle prese con una questione assai meno tecnologica. E chissà se, tra una riunione con gli avvocati e una telefonata di famiglia, abbia trovato il coraggio di chiedere alla sua celebratissima intelligenza artificiale come si riconquista la fiducia di una moglie dopo quarantun anni di matrimonio.